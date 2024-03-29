В Одессе раздались взрывы — как выглядит город после ракетного удара России
В Одессе в пятницу, 29 марта, раздались мощные взрывы. В городе сработало ПВО, однако обломки сбитых ракет повредили немало построек.
Кадры разрушений с места происшествия показали журналисты Новини.LIVE.
На опубликованных кадрах видно, что обломками сбитых ракет повреждены здания: выбиты стекла и разрушены стены.
Ракетный удар по Одессе — последние новости
Напомним, ранее в Силах обороны юга Украины сообщили об уничтожении двух российских ракет, направленных на город.
В результате атаки, по словам главы Одесской ОГА, Олега Кипера, пострадали три человека, среди которых есть дети 15 и 10 лет. Все ранения, как добавил чиновник, не серьезны.
В то же время для региона в данный момент сохраняется ракетная опасность из-за пребывания в черноморской акватории стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22.
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