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В Одессе раздались взрывы — как выглядит город после ракетного удара России

29 марта 2024 19:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Одессе раздались взрывы — как выглядит город после ракетного удара России
Последствия ракетного удара в Одессе. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одессе в пятницу, 29 марта, раздались мощные взрывы. В городе сработало ПВО, однако обломки сбитых ракет повредили немало построек.

Кадры разрушений с места происшествия показали журналисты Новини.LIVE.

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На опубликованных кадрах видно, что обломками сбитых ракет повреждены здания: выбиты стекла и разрушены стены.

 

В Одессе раздались взрывы — как выглядит город после ракетного удара России - фото 1
Поврежденное здание. Источник: Новини.LIVE
В Одессе раздались взрывы — как выглядит город после ракетного удара России - фото 2
Поврежденное здание. Источник: Новини.LIVE

Ракетный удар по Одессе — последние новости

Напомним, ранее в Силах обороны юга Украины сообщили об уничтожении двух российских ракет, направленных на город.

В результате атаки, по словам главы Одесской ОГА, Олега Кипера, пострадали три человека, среди которых есть дети 15 и 10 лет. Все ранения, как добавил чиновник, не серьезны.

В то же время для региона в данный момент сохраняется ракетная опасность из-за пребывания в черноморской акватории стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22.

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