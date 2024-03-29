Кількість постраждалих в Одесі внаслідок сьогоднішнього ракетного удару збільшилась

Карета швидкої. Ілюстративне фото: Волинський обласний центр екстреної медицини

Сьогодні, 29 березня, ворог завдав ракетного удару по Одесі. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждало троє людей, серед яких є діти.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Стан постраждалих

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів.

"Двоє з них — діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків", — написав Олег Кіпер.

В ОВА додали, що усі поранення, на щастя, легкі. Загрози життю одеситів немає.

Ракетний обстріл Одеси 25 березня

Нагадаємо, що сьогодні вдень, 29 березня, в Одесі і області лунав сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Одеського регіону. Пізніше жителі обласного центру чули вибухи.

Також ми писали, що під час сьогоднішньої атаки ворог спрямував дві керовані авіаційні ракети на Одесу. Пуск ракет в напрямку міста росіяни здійснили з акваторії Чорного моря.