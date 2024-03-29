Количество пострадавших в Одессе в результате сегодняшнего ракетного удара увеличилось

Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: Волынский областной центр екстренной медицины

Сегодня, 29 марта, враг нанес ракетный удар по Одессе. Известно, что в результате атаки пострадали три человека, среди которых есть дети.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Состояние пострадавших

В настоящее время известно, что в результате ракетного удара по Одессе три пострадавших, они госпитализированы в медучреждения.

"Двое из них — дети 15 и 10 лет. Люди травмировались в результате падения обломков", — написал Олег Кипер.

В ОВА добавили, что все ранения, к счастью, легкие. Угрозы жизни одесситов нет.

Ракетный обстрел Одессы 25 марта

Напомним, что сегодня днем, 29 марта, в Одессе и области раздавался сигнал воздушной тревоги. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Одесского региона. Позже жители областного центра слышали взрывы.

Также мы писали, что во время сегодняшней атаки враг направил две управляемые авиационные ракеты в Одессу. Пуск ракет в направлении города россияне совершили из акватории Черного моря.