Ракетний удар по Одесі — в Силах оборони розповіли подробиці сьогоднішньої атаки
Російські війська продовжують ракетний терор південних регіонів. Під час сьогоднішньої атаки ворог спрямував дві ракети на Одесу.
Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.
"По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував 2 керовані авіаційні ракети", — зазначено у повідомленні.
Атака на Одесу 29 березня — які наслідки
У Силах оборони зазначають, що завдяки засобам ППО було збито обидві ракети, проте в деяких районах міста впали уламки. Наразі відомо про одну дитину, яка була травмована — її направили у лікарню. Наслідки уточнюються.
"Будьте обережні, у випадку виявлення небезпечних предметів, не намагайтеся переміщувати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть", — закликають у Силах оборони.
Нагадаємо, що сьогодні вдень, 29 березня, в Одесі і області лунав сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Одеського регіону.
Пізніше жителі обласного центру чули вибухи. Ворог скерував авіаційні ракети на місто.
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