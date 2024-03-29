Ракетний удар по Одесі — в Силах оборони розповіли подробиці сьогоднішньої атаки

Запуск ракети з російського корабля. Фото: iStock

Російські війська продовжують ракетний терор південних регіонів. Під час сьогоднішньої атаки ворог спрямував дві ракети на Одесу.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

Читайте також:

"По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував 2 керовані авіаційні ракети", — зазначено у повідомленні.

Атака на Одесу 29 березня — які наслідки

У Силах оборони зазначають, що завдяки засобам ППО було збито обидві ракети, проте в деяких районах міста впали уламки. Наразі відомо про одну дитину, яка була травмована — її направили у лікарню. Наслідки уточнюються.

"Будьте обережні, у випадку виявлення небезпечних предметів, не намагайтеся переміщувати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть", — закликають у Силах оборони.

Нагадаємо, що сьогодні вдень, 29 березня, в Одесі і області лунав сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Одеського регіону.

Пізніше жителі обласного центру чули вибухи. Ворог скерував авіаційні ракети на місто.