Ракетный удар по Одессе — в Силах обороны рассказали подробности сегодняшней атаки

Запуск ракеты с российского корабля. Фото: iStock

Российские войска продолжают ракетный террор южных регионов. Во время сегодняшней атаки враг направил две ракеты в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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"По Одессе из акватории Черного моря враг направил две управляемые авиационные ракеты" , — говорится в сообщении.

Атака на Одессу 29 марта - какие последствия

В Силах обороны отмечают, что благодаря средствам ПВО были сбиты обе ракеты, однако в некоторых районах города упали обломки. Пока известно об одном ребенке, который был травмирован — его направили в больницу. Последствия уточняются.

"Будьте осторожны, в случае обнаружения опасных предметов, не пытайтесь перемещать их самостоятельно. Вызовите оперативные службы, вам квалифицированно помогут", — призывают в Силах обороны.

Напомним, что сегодня днем, 29 марта, в Одессе и области раздавался сигнал воздушной тревоги. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Одесского региона.

Позже жители областного центра слышали взрывы. Враг направил авиационные ракеты на город.