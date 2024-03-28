Ворог не припиняє терор — подробиці ранкової атаки на Одещину
Ворожі ракетні обстріли Одещини не припиняються. Сьогодні зранку, 28 березня, ворог знов випустив керовану авіаційну ракету у напрямку регіону, яка була знищена силами ППО.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
Атака ракетами
Сьогодні зранку ворог спрямував на Одещину керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Запуск відбувся з акваторії Чорного моря.
"Ворог продовжує застосовувати тактику точкових ракетних ударів по півдню України. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", — зазначено у повідомленні.
Окрім цього, на початку ночі проти 28 березня з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одещини. Згодом з літака Су-30 в тому ж напрямку випустили протирадіолокаційну ракету. Як повідомляють Сили оборони, ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.
Дроновий терор
З акваторії Чорного моря вночі також були запущені два БпЛА типу "Shahed-131/136". Вони прямували до енергетичного об’єкта Одещини, проте були уражені силами ППО.
Нагадаємо, що в Одесі пролунав вибух у четвер зранку, 28 березня. Росіяни випустили ракети у напрямок міста.
Також ми писали, що вночі проти 28 березня окупаційна армія випустила по Україні ракети та "шахеди". Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.
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