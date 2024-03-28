Враг не прекращает террор — подробности утренней атаки на Одесчину

Бомбардировщик Ту-22. Фото: росСМИ

Вражеские ракетные обстрелы Одесской области не прекращаются. Сегодня утром, 28 марта, враг вновь выпустил управляемую авиационную ракету в направлении региона, уничтоженной силами ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Читайте также:

Атака ракетами

Сегодня утром враг направил на Одесчину управляемую авиационную ракету из самолета тактической авиации. Запуск состоялся из акватории Черного моря.

"Враг продолжает применять тактику точечных ракетных ударов по югу Украины. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в начале ночи на 28 марта из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесчины. Впоследствии из самолета Су-30 в том же направлении была выпущена противорадиолокационная ракета. Как сообщают Силы обороны, ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.

Дроновый террор

Из акватории Черного моря ночью также были запущены два БПЛА типа Shahed-131/136. Они направлялись к энергетическому объекту Одесской области, однако были поражены силами ПВО.

Напомним, что в Одессе раздался взрыв в четверг утром, 28 марта. Россияне выпустили ракеты в направлении города.

Также мы писали, что в ночь на 28 марта оккупационная армия выпустила по Украине ракеты и "шахеды". Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.