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В Одесі пролунав вибух — Росія випустила ракети

28 березня 2024 08:15
оновлено: 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух в Одесі 28 березня — Росія випустила ракети
Дим від вибуху. Ілюстративне фото з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибух в Одесі пролунав у четвер зранку, 28 березня. Окупаційна армія запустила на місто ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали. 

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Вибух в Одесі 28 березня

Оновлено 08:23. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів не поспішати покидати укриття, адже ракетна небезпека триває.

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Зранку 28 березня в Одесі пролунав вибух. Напередодні Повітряні сили повідомляли про рух ракети на місто.

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За попередньою інформацією моніторингових каналів йшлося про ракету Х-59. Наразі очікується офіційна інформація.  

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Станом на зараз повітряна тривога оголошена в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

повітряна тривога в Україні 28 березня
Повітряна тривога в Україні 28 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 28 березня загарбники завдали удару по Київському району Харкова. Під вогнем опинилися ресторан та житлові будинки.

Загалом цієї ночі окупаційна армія випустила по Україні ракети та "шахеди". Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.  

Одеса
вибух
росіяни
ракети
війна в Україні

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