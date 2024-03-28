Взрыв в Одессе 28 марта — Россия выпустила ракеты

Дым от взрыва. Иллюстративное фото из открытых источников

Взрыв в Одессе раздался в четверг утром, 28 марта. Оккупационная армия запустила на город ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрыв в Одессе 28 марта

Обновлено 08:23. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей не спешить покидать укрытие, ведь ракетная опасность продолжается.

Утром 28 марта в Одессе раздался взрыв. Накануне Воздушные силы сообщали о движении ракеты на город.

По предварительной информации мониторинговых каналов, речь шла о ракете Х-59. Ожидается официальная информация.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Воздушная тревога в Украине 28 марта. Фото: скриншот

Напомним, ночью 28 марта захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. Под огнем оказались ресторан и жилые дома.

В общей сложности этой ночью оккупационная армия выпустила по Украине ракеты и "шахеды". Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.