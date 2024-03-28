Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе раздался взрыв — Россия выпустила ракеты arrow

В Одессе раздался взрыв — Россия выпустила ракеты

28 марта 2024 08:15
обновлено: 08:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрыв в Одессе 28 марта — Россия выпустила ракеты
Дым от взрыва. Иллюстративное фото из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрыв в Одессе раздался в четверг утром, 28 марта. Оккупационная армия запустила на город ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрыв в Одессе 28 марта

Обновлено 08:23. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей не спешить покидать укрытие, ведь ракетная опасность продолжается.

null

Утром 28 марта в Одессе раздался взрыв. Накануне Воздушные силы сообщали о движении ракеты на город.

null

По предварительной информации мониторинговых каналов, речь шла о ракете Х-59. Ожидается официальная информация.

null

На данный момент воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

воздушная тревога в Украине 28 марта
Воздушная тревога в Украине 28 марта. Фото: скриншот

Напомним, ночью 28 марта захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. Под огнем оказались ресторан и жилые дома.

В общей сложности этой ночью оккупационная армия выпустила по Украине ракеты и "шахеды". Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

Одесса
взрыв
россияне
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают