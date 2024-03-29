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В Одесі пролунала серія вибухів

29 березня 2024 14:33
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунала серія вибухів
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі зараз, 29 березня, пролунали гучні вибухи. Повітряна тривога досі лунає над регіоном, в небі перебувають ворожі літаки.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибух в Одесі 29 березня

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси.  

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В Одесі пролунала серія вибухів - фото 1
Допис про небезпеку. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомили про те, що у місті пролунав гучний вибух.
 

В Одесі пролунала серія вибухів - фото 2
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА закликав містян перебувати в укриття, адже загроза надалі присутня.
 

В Одесі пролунала серія вибухів - фото 3
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одесі та області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для жителів міста та області сьогодні, 29 березня.

Також ми повідомляли,що вибух в Одесі пролунав у четвер зранку, 28 березня. Окупаційна армія запустила на місто ракети. 

Одеса
вибух
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога

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