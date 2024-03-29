В Одесі пролунала серія вибухів

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Одесі зараз, 29 березня, пролунали гучні вибухи. Повітряна тривога досі лунає над регіоном, в небі перебувають ворожі літаки.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибух в Одесі 29 березня

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси.

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Допис про небезпеку. Фото: скриншот

Моніторингові канали повідомили про те, що у місті пролунав гучний вибух.



Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА закликав містян перебувати в укриття, адже загроза надалі присутня.



Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одесі та області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для жителів міста та області сьогодні, 29 березня.



Також ми повідомляли,що вибух в Одесі пролунав у четвер зранку, 28 березня. Окупаційна армія запустила на місто ракети.