В Одесі пролунала серія вибухів
В Одесі зараз, 29 березня, пролунали гучні вибухи. Повітряна тривога досі лунає над регіоном, в небі перебувають ворожі літаки.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибух в Одесі 29 березня
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси.
Моніторингові канали повідомили про те, що у місті пролунав гучний вибух.
Очільник Одеської ОВА закликав містян перебувати в укриття, адже загроза надалі присутня.
Нагадаємо, що в Одесі та області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для жителів міста та області сьогодні, 29 березня.
Також ми повідомляли,що вибух в Одесі пролунав у четвер зранку, 28 березня. Окупаційна армія запустила на місто ракети.
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