В Одессе прозвучала серия взрывов
В Одессе сейчас, 29 марта, раздались громкие взрывы. Воздушная тревога до сих пор раздается над регионом, в небе находятся вражеские самолеты.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Одессе 29 марта
Воздушные силы предупреждали ракетную опасность для Одессы.
Мониторинговые каналы сообщили о том, что в городе раздался громкий взрыв.
Глава Одесской ОВА призвал горожан находиться в укрытии, ведь угроза в дальнейшем присутствует.
Напомним, что в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности жителей города и области сегодня, 29 марта.
Также мы сообщали, что взрыв в Одессе прогремел в четверг утром, 28 марта. Оккупационная армия запустила на город ракеты.
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