В Одессе прозвучала серия взрывов

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

В Одессе сейчас, 29 марта, раздались громкие взрывы. Воздушная тревога до сих пор раздается над регионом, в небе находятся вражеские самолеты.



Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрыв в Одессе 29 марта

Воздушные силы предупреждали ракетную опасность для Одессы.

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Сообщение об опасности. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщили о том, что в городе раздался громкий взрыв.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА призвал горожан находиться в укрытии, ведь угроза в дальнейшем присутствует.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, что в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности жителей города и области сегодня, 29 марта.



Также мы сообщали, что взрыв в Одессе прогремел в четверг утром, 28 марта. Оккупационная армия запустила на город ракеты.