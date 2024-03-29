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В Одессе прозвучала серия взрывов

29 марта 2024 14:33
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе прозвучала серия взрывов
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе сейчас, 29 марта, раздались громкие взрывы. Воздушная тревога до сих пор раздается над регионом, в небе находятся вражеские самолеты.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрыв в Одессе 29 марта

Воздушные силы предупреждали ракетную опасность для Одессы.

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Сообщение об опасности. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщили о том, что в городе раздался громкий взрыв.

В Одессе прозвучала серия взрывов - фото 2
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА призвал горожан находиться в укрытии, ведь угроза в дальнейшем присутствует.

В Одессе прозвучала серия взрывов - фото 3
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, что в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности жителей города и области сегодня, 29 марта.

Также мы сообщали, что взрыв в Одессе прогремел в четверг утром, 28 марта. Оккупационная армия запустила на город ракеты.

Одесса
взрыв
Одесская область
Новости Одессы
воздушная тревога

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