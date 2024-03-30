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Одеса під ударом "шахедів" — потужні вибухи

30 березня 2024 02:47
оновлено: 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Одеса під ударом "шахедів" — потужні вибухи
Потужний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз 30 березня пролунали близько 02:40. На регіон відбувається атака ударних безпілотників, по яких працює протиповітряна оборона. Таким чином, на півдні триває бойова робота захисників.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

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За даними військових, іде бойова робота.

"Нагадуємо: це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!" — зазначили Сили оборони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сили оборони півдня України"

Своєю чергою про роботу ППО в Одеській області повідомляє речник УДА — Південь Сергій Братчук. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Наразі в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях продовжується повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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