Одеса під ударом "шахедів" — потужні вибухи
Вибухи в Одесі зараз 30 березня пролунали близько 02:40. На регіон відбувається атака ударних безпілотників, по яких працює протиповітряна оборона. Таким чином, на півдні триває бойова робота захисників.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.
Вибухи в Одесі зараз 30 березня
За даними військових, іде бойова робота.
"Нагадуємо: це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!" — зазначили Сили оборони.
Своєю чергою про роботу ППО в Одеській області повідомляє речник УДА — Південь Сергій Братчук.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.
Наразі в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях продовжується повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
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