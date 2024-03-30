Одеса під ударом "шахедів" — потужні вибухи

Потужний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Одесі зараз 30 березня пролунали близько 02:40. На регіон відбувається атака ударних безпілотників, по яких працює протиповітряна оборона. Таким чином, на півдні триває бойова робота захисників.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

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Вибухи в Одесі зараз 30 березня

За даними військових, іде бойова робота.

"Нагадуємо: це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!" — зазначили Сили оборони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сили оборони півдня України"

Своєю чергою про роботу ППО в Одеській області повідомляє речник УДА — Південь Сергій Братчук.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Наразі в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях продовжується повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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