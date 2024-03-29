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Через уламки збитих ракет в Одесі постраждали діти та будівлі — Гуменюк

29 березня 2024 19:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Через уламки збитих ракет в Одесі постраждали діти та будівлі — Гуменюк
Речниця Одеського координаційного центру "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Одесі через обломки збитих російських ракет постравждав один з промислових районів міста. Частини ракет пошкодили нежитлові будівлі, також є постраждалі, серед яких діти.

Про це речниця Одеського координаційного центру "Південь" Наталія Гуменюк повідомила Новини.LIVE.

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Місце куди цілились росіяни є промисловую зоною — тут немає ані енергетичних, ані військових об'єктів. 

"Це теж пріоритет ворога в цій війні, оскільки промисловость України не дає їм спокою через те, що вона підтримує фронт", — зазначає Гуменюк.

Протиповітряна оборона двічі спрацювала. Гуменюк зазначає, що збивати Х-59 їм по силі проте збитий снаряд може впасти на житлові квартали. 

На зараз відомо про чотирьох постраждалих, серед яких троє дітей віком 15, 12 і 10 років — тривми їх не важкі. 

"Нажаль під час по вітрянної тривоги діти не були в укритті, внслідок чого маємо такі пошкодження", — розповіла Гуменюк. 

Гуменюк також зазначила, що атака відбулася з акваторії Чорного моря, де ворог випустив дві ракети, керовані авіаційного типу Х-59.

Нагадаємо, що раніше в Силах оборони півдня України повідомили про знищення двох російських ракет, спрямованих на місто. 

Внаслідок атаки, за словами голови Одеської ОДА, Олега Кіпера, постраждало троє людей, серед яких є діти 15 та 10 років. Всі поранення, як додав чиновник, не серйозні.

Одеса
обстріли
ракета
Наталія Гуменюк
поранення

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