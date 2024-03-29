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Из-за обломков сбитых ракет в Одессе пострадали дети и здания — Гуменюк

29 марта 2024 19:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Из-за обломков сбитых ракет в Одессе пострадали дети и здания — Гуменюк
Представитель Одесского координационного центра "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Одессе из-за обломков сбитых российских ракет пострадал один из промышленных районов города. Части ракет повредили нежилые здания, также есть пострадавшие, среди которых дети.

Об этом пресс-секретарь Одесского координационного центра "Юг" Наталья Гуменюк сообщила Новини.LIVE.

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Место куда целились россияне — промышленная зона — здесь нет ни энергетических, ни военных объектов.

"Это тоже приоритет врага в этой войне, поскольку промышленность Украины не дает им покоя из-за того, что она поддерживает фронт", — отмечает Гуменюк.

Противовоздушная оборона дважды сработала. Гуменюк отмечает, что сбивать Х-59 им по силе, однако сбитый снаряд может упасть на жилые кварталы.

Сейчас известно о четырех пострадавших, среди которых трое детей в возрасте 15, 12 и 10 лет — тривмы их не тяжелые.

"К сожалению во время ветреной тревоги дети не были в укрытии, в результате чего имеем такие повреждения", — рассказала Гуменюк.

Гуменюк также отметила, что атака произошла с акватории Черного моря, где враг выпустил две ракеты, управляемые авиационным типом Х-59.

Напомним, что ранее в Силах обороны юга Украины сообщили об уничтожении двух российских ракет , направленных на город.

В результате атаки, по словам главы Одесской ОГА, Олега Кипера , пострадали три человека, среди которых есть дети 15 и 10 лет. Все ранения, как добавил чиновник, не серьезны.

Одесса
обстрелы
ракета
Наталия Гуменюк
ранение

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