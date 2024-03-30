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Одесса под ударом "шахедов" - мощные взрывы

30 марта 2024 02:47
обновлено: 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Одесса под ударом "шахедов" - мощные взрывы
Мощный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 30 марта прогремели около 02:40. На регион идет атака ударных беспилотников, по которым работает противовоздушная оборона. Таким образом, на юге идет боевая работа защитников.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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Взрывы в Одессе сейчас 30 марта

По данным военных, идет боевая работа.

"Напоминаем: это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни!" – отметили Силы обороны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Силы обороны юга Украины"

В свою очередь о работе ПВО в Одесской области сообщает спикер УГА — Юг Сергей Братчук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

В Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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