Одесса под ударом "шахедов" - мощные взрывы

Мощный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одессе сейчас 30 марта прогремели около 02:40. На регион идет атака ударных беспилотников, по которым работает противовоздушная оборона. Таким образом, на юге идет боевая работа защитников.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Одессе сейчас 30 марта

По данным военных, идет боевая работа.

"Напоминаем: это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни!" – отметили Силы обороны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Силы обороны юга Украины"

В свою очередь о работе ПВО в Одесской области сообщает спикер УГА — Юг Сергей Братчук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

В Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...