Одесса под ударом "шахедов" - мощные взрывы
Взрывы в Одессе сейчас 30 марта прогремели около 02:40. На регион идет атака ударных беспилотников, по которым работает противовоздушная оборона. Таким образом, на юге идет боевая работа защитников.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Взрывы в Одессе сейчас 30 марта
По данным военных, идет боевая работа.
"Напоминаем: это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не стоят вам жизни!" – отметили Силы обороны.
В свою очередь о работе ПВО в Одесской области сообщает спикер УГА — Юг Сергей Братчук.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.
В Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
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