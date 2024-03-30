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Российские захватчики ночью атаковали Одесчину — какие последствия

30 марта 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские захватчики ночью атаковали Одесчину — какие последствия
Шахеды в небе. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские войска в ночь на 30 марта в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Однако силы ПВО сбили все цели, попаданий нет.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Энергетическая инфраструктура под прицелом

По информации военных, под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура. Боевая работа длилась более 3 часов, дроны маневрировали несколькими областями, пытаясь как выявлять, так и обходить средства ПВО.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 баражирующим снарядам: 4 сбиты в небе на Днепропетровщине, 2 — в Одесской области и 1 — на Херсонщине", — добавили военные.

Напомним, взрывы в Одессе прогремели около 02:40. На регион была атака ударных беспилотников, по которым работала противовоздушная оборона.

Обстрел Одессы 29 марта

Добавим, вчера под вечер в Силах обороны юга Украины сообщили об уничтожении двух российских ракет, направленных на Одессу. В городе сработало ПВО, однако обломки сбитых ракет повредили немало зданий. Разрушений испытал один из промышленных районов города. Части ракет повредили нежилые здания, также есть пострадавшие, среди которых дети.

На данный момент известно, что пострадали четыре человека, среди которых трое детей 15, 12 и 10 лет — травмы их не тяжелые.

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