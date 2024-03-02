Повторные взрывы в Одессе сейчас 2 марта — что известно о звуках после отбоя тревоги

Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: Винница.info

Взрывы в Одессе сейчас 2 марта раздаются повторно, после отбоя воздушной тревоги. Вероятно произошло сбивание разведывательного дрона. Ранее взрывы в городе было слышно около 01:00.

Об этом сообщают соцсети.

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СМИ пишут о повторных взрывах в Одессе

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Одеса"

Местные мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

По данным паблика "Николаевский Ванек", сбивали вражеский беспилотник над Одессой, что и вероятно было причиной взрывов после отбоя тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Одессе раздавались взрывы около 01:00 в ночь на субботу, 2 марта. Силы обороны и спикер УГА — Юг Сергей Братчук рассказали детали.

Также мы писали, что в Украине была воздушная тревога в ночь на 2 марта. Опасности охватила Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА.