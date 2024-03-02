Повторные взрывы в Одессе сейчас 2 марта — что известно о звуках после отбоя тревоги

Повторные взрывы в Одессе — что известно о звуках после отбоя тревоги
Взрывы в Одессе сейчас 2 марта раздаются повторно, после отбоя воздушной тревоги. Вероятно произошло сбивание разведывательного дрона. Ранее взрывы в городе было слышно около 01:00.
Об этом сообщают соцсети.
Повторные взрывы в Одессе сейчас 2 марта
СМИ пишут о повторных взрывах в Одессе
Местные мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО.
По данным паблика "Николаевский Ванек", сбивали вражеский беспилотник над Одессой, что и вероятно было причиной взрывов после отбоя тревоги.
Напомним, что в Одессе раздавались взрывы около 01:00 в ночь на субботу, 2 марта. Силы обороны и спикер УГА — Юг Сергей Братчук рассказали детали.
Также мы писали, что в Украине была воздушная тревога в ночь на 2 марта. Опасности охватила Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА.
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