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Повторные взрывы в Одессе — что известно о звуках после отбоя тревоги

2 марта 2024 01:55
обновлено: 03:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Одессе сейчас 2 марта — что известно о звуках после отбоя тревоги
Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: Винница.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 2 марта раздаются повторно, после отбоя воздушной тревоги. Вероятно произошло сбивание разведывательного дрона. Ранее взрывы в городе было слышно около 01:00.

Об этом сообщают соцсети.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Одеса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Одеса"

Местные мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

По данным паблика "Николаевский Ванек", сбивали вражеский беспилотник над Одессой, что и вероятно было причиной взрывов после отбоя тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Карта воздушной тревоги в Украине 2 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Одессе раздавались взрывы около 01:00 в ночь на субботу, 2 марта. Силы обороны и спикер УГА — Юг Сергей Братчук рассказали детали.

Также мы писали, что в Украине была воздушная тревога в ночь на 2 марта. Опасности охватила Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БпЛА.

Одесса
разведка
взрыв
беспилотники
обстрелы
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