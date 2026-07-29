Пожары после ракетного удара по Одессе ликвидированы: что известно о последствиях атаки
Спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара по Одессе. Все пожары, возникшие в результате атаки, удалось полностью потушить, погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, передает Новини.LIVE.
Что известно о ракетном ударе по Одессе
По данным спасателей, в результате российского обстрела вспыхнули пожары на территории недействующего предприятия и в сухой растительности.
Службы чрезвычайных ситуаций оперативно локализовали очаги возгорания, а впоследствии полностью ликвидировали их.
Напомним, днем 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.
Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет в направлении города, после чего в Одессе раздались взрывы. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, а в месте попадания возникли пожары, которые спасатели уже полностью ликвидировали.
Как сообщали Новини.LIVE, 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В городе прогремела серия мощных взрывов, а в результате атаки была повреждена инфраструктура.
Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают регулярно наносить удары по Одессе и области, применяя различные виды вооружения и меняя маршруты ударов. В то же время Украина наносит удары по военным объектам РФ, в частности в акватории Черного моря, а противостояние вокруг морской логистики остается одним из ключевых направлений войны.
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