Премьер-министр на Одесчине: 80 семей стали владельцами квартир

Юлия Свириденко с семьями. Фото: Одесская МВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одесской области ветеранам с инвалидностью, полученной в результате войны, и семьям погибших защитников Украины вручили сертификаты на приобретение жилья. Документы передала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ходе рабочего визита в регион. Всего область получила более 400 млн гривен государственной поддержки, что позволит обеспечить жильем более 150 семей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сертификаты на жилье

В ходе рабочего визита в Одесскую область премьер-министр Украины Юлия Свириденко вручила 87 жилищных сертификатов ветеранам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников Украины. После получения сертификатов каждая семья сможет самостоятельно выбрать жилье — квартиру или дом, которые наилучшим образом соответствуют её потребностям. Программа призвана помочь ветеранам и семьям погибших военных начать новый этап жизни в собственном доме.

Среди них сертификаты получили 38 семей из Одессы. Благодаря государственной программе компенсации они смогут приобрести собственное жилье — место, где можно строить будущее, чувствовать себя в безопасности и создавать домашний уют.

Во время мероприятия Юлия Свириденко подчеркнула, что поддержка ветеранов и их семей остается одним из главных приоритетов государства. По ее словам, важно создать условия, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли найти себя в мирной жизни, чувствовать поддержку и уверенность в будущем.

"Заботиться о тех, кто защищал Украину, и поддерживать семьи наших героев, в том числе путем обеспечения жильем, — один из приоритетов государственной ветеранской политики, а жилищные сертификаты — это конкретный результат этой поддержки и важный шаг к достойному возвращению наших ветеранов к гражданской жизни", — добавил Олег Кипер.

Средства на субвенции

Всего для Одесской области из государственного бюджета выделено 421,6 млн гривен субвенций. Эти средства позволят обеспечить жильем 158 ветеранов и членов семей погибших защитников и защитниц Украины.

Как получить сертификат

Ветераны войны и члены их семей могут получить государственную помощь на покупку жилья по двум различным программам. Первая — это денежная компенсация от Минветеранов для тех, кто стоит на квартирном учете. Вторая — сертификат "еВідновлення" за имущество, полностью разрушенное в результате боевых действий, при этом военнослужащие имеют приоритетное право на выплаты.

Чтобы получить денежную компенсацию от Минветеранов, защитникам со статусом УБД или лицам с инвалидностью вследствие войны сначала необходимо встать на квартирный учет в своей общине. После этого документы подаются в органы соцзащиты или ЦНАП. Специальная комиссия рассчитывает сумму выплаты, которую государство перечисляет на специальный счет в "Ощадбанке". У ветерана есть один год, чтобы самостоятельно найти квартиру на первичном или вторичном рынке, после чего банк перечисляет средства напрямую продавцу.

Если же речь идет о жилищном сертификате "еВідновлення" за уничтоженное имущество, процедура полностью оцифрована. Владелец подает информационное сообщение и заявление через приложение "Дия". Комиссия при местных органах власти оценивает ущерб и генерирует цифровой сертификат, который отображается в приложении. Когда ветеран выбирает новое жилье, он резервирует средства через "Дию", оформляет у нотариуса отказ от прав на разрушенный объект и подписывает договор купли-продажи. Если стоимость нового жилья превышает сумму в сертификате, разницу можно доплатить самостоятельно.

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