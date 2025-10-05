Сбивание дронов в Одессе 5 октября - пограничники показали видео

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Ночью 5 октября Одесса пережила очередную вражескую атаку. Мобильная группа пограничников показала, как сбивали дроны. Несмотря на темноту и неблагоприятную погоду, военнослужащие блестяще справились со своей задачей. Благодаря их сноровке несколько целей было успешно сбито.

Видео сбития показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Сбивание дронов

Мобильная огневая группа Государственной пограничной службы Украины в Одесской области в очередной раз продемонстрировала высокое мастерство. Пограничники оперативно обнаружили и уничтожили прицельным огнем два российских дрона-камикадзе Shahed-136/131" Благодаря их слаженной работе, обломки вражеских аппаратов взорвались высоко в воздухе и упали в море. Это позволило избежать повреждений инфраструктуры и обеспечить безопасность местного населения.

Атака на Одессу

Ночью Россия атаковала город ударными БпЛА. Первую тревогу в регионе объявили в 01:07 ночи. В Воздушных силах отметили, что дроны летели в сторону Березовки. Впоследствии указали, что жителям областного центра стоит находиться в укрытиях из-за угрозы атаки. Взрывы прогремели около 02:29 ночи. Отбой дали уже в 03:09 ночи.

Напомним, мы писали, что во Львове нашли обломок ракеты в жилой застройке. Также мы сообщали, что еще одна область частично осталась без света из-за российской атаки.