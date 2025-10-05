Збиття дронів в Одесі 5 жовтня – прикордонники показали відео

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Вночі 5 жовтня Одеса пережила чергову ворожу атаку. Мобільна група прикордонників показала, як збивали дрони. Незважаючи на темряву і несприятливу погоду, військовослужбовці блискуче впоралися зі своїм завданням. Завдяки їхній вправності декілька цілей було успішно збито.

Відео збиття показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама

Читайте також:

https://www.facebook.com/share/r/17ePGUeNyt/

Збиття дронів

Мобільна вогнева група Державної прикордонної служби України в Одеській області вкотре продемонструвала високу майстерність. Прикордонники оперативно виявили та знищили прицільним вогнем два російські дрони-камікадзе Shahed-136/131. Завдяки їхній злагодженій роботі, уламки ворожих апаратів вибухнули високо в повітрі та впали в море. Це дозволило уникнути пошкоджень інфраструктури та забезпечити безпеку місцевого населення.

Атака на Одесу

Вночі Росія атакувала місто ударними БпЛА. Першу тривогу в регіоні оголосили о 01:07 ночі. В Повітряних силах зазначили, що дрони летіли у бік Березівки. Згодом вказали, що жителям обласного центру варто перебувати в укриттях через загрозу атаки. Вибухи пролунали близько 02:29 ночі. Відбій дали вже о 03:09 ночі.

Нагадаємо, ми писали, що у Львові знайшли уламок ракети у житловій забудові. Також ми повідомляли, що ще одна область частково залишилась без світла через російську атаку.