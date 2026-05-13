Привлечение иностранцев для работы в Украине: страхи одесситов

На фоне масштабного кадрового дефицита, вызванного войной, все чаще обсуждается привлечение иностранцев к восстановлению страны. Однако такая инициатива вызывает неоднозначную реакцию среди украинцев. Они опасаются экономического дисбаланса и потери приоритета для местных специалистов.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они относятся к перспективе работы иностранцев в украинском тылу.

Экономические риски

Главным беспокойством для горожан остается вопрос финансовой справедливости. Люди считают, что привлечение внешних сил не должно происходить за счет украинских работников, а государство должно прежде всего создать условия для сохранения собственных профессиональных кадров, особенно в строительной отрасли.

"Если им будут платить так, как нашим людям, то пусть едут. А если им в четыре раза больше, то извините. Это же мы, наоборот, свою экономику посадим. У нас еще есть люди. Мужчин надо бронировать как-то для тех целей, тех самых строителей. У нас столько всего, что надо отстраивать", — отметила одесситка Наталья.

Социальный аспект

Вопрос культурной интеграции и долгосрочного пребывания иностранцев также вызывает тревогу. Многие одесситы ссылаются на опыт европейских стран, где массовая миграция привела к определенным социальным конфликтам, и настаивают на жестком контроле сроков пребывания таких работников.

"Это осторожно надо делать. Чтобы не было так, как это сделали в Европе, потому что они страдают сейчас от тех мигрантов. Они навязывают свою культуру, свои обычаи. Я думаю, что если замещать наших мужчин, надо это делать на некоторое время. То есть они здесь отработали, их отправили, пока они здесь не обустроились", — поделилась жительница Одессы Ольга.

Вопрос менталитета

Отдельным пунктом дискуссии является не только финансовая составляющая, но и способность иностранных специалистов адаптироваться к украинским реалиям. Одесситы считают, что разница в подходах к работе и культуре может стать преградой для качественного результата. А привлечение иностранцев может быть лишь инструментом манипуляции рынком.

"По поводу мигрантов, я слышал, что им гораздо больше платят, чем украинцам. Я считаю, что это для того, чтобы выманить тех украинцев, которые остались, для того, чтобы их мотивировать работать. В общем, я считаю, что у нас с мигрантами разный менталитет", — заявил одессит Геннадий.

Квалификация кадров

Кроме того, возникают сомнения относительно профессионального уровня мигрантов. Общество опасается, что привлечение работников преимущественно на низкоквалифицированные должности не будет способствовать технологическому и интеллектуальному развитию страны в будущем.

"Сейчас нам трудовые мигранты нужны более для работ с низкой квалификацией. И поэтому эти люди не будут в будущем продвигать нас интеллектуально в этом плане", — рассказала местная жительница Оксана.

Этическая дилемма

Наиболее критично к идее относятся люди, которые непосредственно связаны с обороной страны. Для них вопрос замещения рабочей силы иностранцами является болезненным вопросом национального достоинства и целесообразности поддержки собственных граждан в трудные времена.

"Я считаю, что риск очень большой. Должны своих ребят отстаивать как там, так и здесь. Ну, я на линии фронта, я сам военный, то нам это очень обидно, что другие люди приходят к нам поднимать нашу Украину. Я против этого", — отметил житель Одессы Анатолий.

В целом одесситы настроены достаточно скептически к массовому привлечению иностранной силы. Основные опасения горожан сосредоточены вокруг возможной дискриминации украинских работников в уровне зарплат и рисков социальной напряженности. Большинство респондентов склоняются к тому, что государство должно прежде всего поддерживать собственный интеллектуальный и трудовой ресурс, а внешнюю помощь использовать только как временную и строго контролируемую меру.

