Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

Будівельники на роботі. Фото ілюстративне: Одеська обласна рада

На тлі масштабного кадрового дефіциту, спричиненого війною, дедалі частіше обговорюється залучення іноземців до відбудови країни. Проте така ініціатива викликає неоднозначну реакцію серед українців. Вони побоюються економічного дисбалансу та втрати пріоритету для місцевих фахівців.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони ставляться до перспективи роботи іноземців в українському тилу.

Реклама

Економічні ризики

Головним занепокоєнням для містян залишається питання фінансової справедливості. Люди вважають, що залучення зовнішніх сил не повинно відбуватися коштом українських працівників, а держава має насамперед створити умови для збереження власних професійних кадрів, особливо в будівельній галузі.

"Якщо їм платитимуть так, як нашим людям, то хай їдуть. А якщо їм у чотири рази більше, то вибачте. Це ж ми, наоборот, свою економіку посадимо. У нас ще є люди. Мужчин треба бронювати якось для тих целей, тих самих строїтелів. У нас стільки всього, що треба відстраювати", — зазначила одеситка Наталія.

Реклама

Наталія про економічні ризики. Фото: Новини.LIVE

Соціальний аспект

Питання культурної інтеграції та довгострокового перебування іноземців також викликає тривогу. Чимало одеситів посилаються на досвід європейських країн, де масова міграція призвела до певних соціальних конфліктів, і наполягають на жорсткому контролі термінів перебування таких працівників.

Читайте також:

Реклама

"Це обережно треба робити. Щоб не було так, як то зробили в Європі, тому що вони потерпають зараз від тих мігрантів. Вони нав'язують свою культуру, свої звичаї. Я думаю, що якщо заміщати наших чоловіків, треба це робити на деякий час. Тобто вони тут відпрацювали, їх відправили, поки вони тут не облаштувалися", — поділилася жителька Одеси Ольга.

Одеситка Ольга про соціальний аспект. Фото: Новини.LIVE

Питання менталітету

Окремим пунктом дискусії є не лише фінансова складова, а й здатність іноземних фахівців адаптуватися до українських реалій. Одесити вважають, що різниця в підходах до роботи та культурі може стати перепоною для якісного результату. А залучення іноземців може бути лише інструментом маніпуляції ринком.

Реклама

"З приводу мігрантів, я чув, що їм набагато більше платять, ніж українцям. Я вважаю, що це для того, щоб виманити тих українців, які залишилися, для того, щоб їх змотивувати працювати. Загалом, я вважаю, що у нас із мігрантами різний менталітет", — заявив одесит Геннадій.

Геннадій про різний менталітет. Фото: Новини.LIVE

Кваліфікація кадрів

Крім того, виникають сумніви щодо професійного рівня мігрантів. Суспільство побоюється, що залучення працівників переважно на низькокваліфіковані посади не сприятиме технологічному та інтелектуальному розвитку країни в майбутньому.

Реклама

"Зараз нам трудові мігранти потрібні більш для робіт з низькою кваліфікацією. І тому ці люди не будуть в майбутньому продвигати нас інтелектуально в цьому плані", — розповіла місцева мешканка Оксана.

Оксана про класифікацію кадрів. Фото: Новини.LIVE

Етична дилема

Найбільш критично до ідеї ставляться люди, які безпосередньо пов’язані з обороною країни. Для них питання заміщення робочої сили іноземцями є болючим питанням національної гідності та доцільності підтримки власних громадян у важкі часи.

Реклама

"Я вважаю, що ризик дуже великий. Мають своїх хлопців відстоювати як там, так і тут. Ну, я на лінії фронту, я сам військовий, то нам це дуже прикро, що інші люди приходять до нас підіймати нашу Україну. Я проти цього", — зазначив житель Одеси Анатолій.

Анатолій про етичність мігрантів. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити налаштовані досить скептично до масового залучення іноземної сили. Основні побоювання містян зосереджені навколо можливої дискримінації українських працівників у рівні зарплат та ризиків соціальної напруги. Більшість респондентів схиляються до того, що держава має насамперед підтримувати власний інтелектуальний та трудовий ресурс, а зовнішню допомогу використовувати лише як тимчасовий та суворо контрольований захід.

Реклама

Як повідомляли Новини.LIVE, у Молдові підготували сценарії дій на випадок нового масового виїзду людей з України. У документі йдеться про можливий в’їзд до 1,5 мільйона українців за кілька місяців. Влада наголошує, що це лише план реагування, а не сигнал про надзвичайний стан. Найбільше навантаження прогнозують на пункти пропуску біля Одещини.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі вирішили підвищити розмір адресної грошової допомоги для мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Йдеться про підтримку людей із тяжкими хворобами, дорогим лікуванням та іншими критичними ситуаціями, коли самостійно впоратися з витратами родина не може.