Пробки на трассе Одесса-Рени 13 декабря: где самые большие очереди

Пробки до Молдовы — на трассе Одесса-Рени затруднено движение
В субботу, 13 декабря, движение по трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы и Румынии существенно затруднено. Самые длинные очереди фиксируют возле Паланки, Старокозачьего и на подъездах к Рени.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Самая сложная ситуация — на подъездах к Паланке. В селе Маяки транспорт стоит как на въезд, так и на выезд. Очереди сохраняются и перед транзитным участком, и непосредственно перед пунктом пропуска. Движение медленное, водители теряют много времени.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На КПП "Старокозачье — Тудора" нагрузка постепенно увеличивается. Участки дороги, которые еще утром были свободными, обозначены на картах желтым и красным цветами. Это означает, что количество авто растет, а пропускная способность снижается.
Пробки в направлении Орловки
Отдельная проблема — направление на Орловку, ведь паромная переправа не работает во время воздушной тревоги. Скопления транспорта уже образуются на подъездах к селу. На трассе М-15 пробки фиксируют возле Сараты, в пределах села Заря, вблизи Татарбунаров и Броски.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
Наибольшая нагрузка сейчас приходится на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Очереди стабильно большие, поэтому водителям стоит закладывать дополнительное время на пересечение границы.
