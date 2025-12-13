Пробки на трассе Одесса-Рени 13 декабря: где самые большие очереди

Машины в очереди на пересечение границы. Фото: кадр из видео

В субботу, 13 декабря, движение по трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы и Румынии существенно затруднено. Самые длинные очереди фиксируют возле Паланки, Старокозачьего и на подъездах к Рени.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Самая сложная ситуация — на подъездах к Паланке. В селе Маяки транспорт стоит как на въезд, так и на выезд. Очереди сохраняются и перед транзитным участком, и непосредственно перед пунктом пропуска. Движение медленное, водители теряют много времени.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На КПП "Старокозачье — Тудора" нагрузка постепенно увеличивается. Участки дороги, которые еще утром были свободными, обозначены на картах желтым и красным цветами. Это означает, что количество авто растет, а пропускная способность снижается.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Отдельная проблема — направление на Орловку, ведь паромная переправа не работает во время воздушной тревоги. Скопления транспорта уже образуются на подъездах к селу. На трассе М-15 пробки фиксируют возле Сараты, в пределах села Заря, вблизи Татарбунаров и Броски.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

Наибольшая нагрузка сейчас приходится на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Очереди стабильно большие, поэтому водителям стоит закладывать дополнительное время на пересечение границы.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

