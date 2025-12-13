Затори на трасі Одеса-Рені 13 грудня: де найбільші черги

Машини в черзі на перетин кордону. Фото: кадр з відео

У суботу, 13 грудня, рух трасою Одеса-Рені у напрямку Молдови та Румунії суттєво ускладнений. Найдовші черги фіксують біля Паланки, Старокозачого та на під’їздах до Рені.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Найскладніша ситуація — на під’їздах до Паланки. У селі Маяки транспорт стоїть як на в’їзд, так і на виїзд. Черги зберігаються і перед транзитною ділянкою, і безпосередньо перед пунктом пропуску. Рух повільний, водії втрачають багато часу.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На КПП "Старокозаче — Тудора" навантаження поступово збільшується. Ділянки дороги, які ще зранку були вільнішими, позначені на картах жовтим і червоним кольорами. Це означає, що кількість авто зростає, а пропускна спроможність знижується.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Окрема проблема — напрямок на Орлівку, адже поромна переправа не працює під час повітряної тривоги. Скупчення транспорту вже утворюються на під’їздах до села. На трасі М-15 затори фіксують біля Сарати, у межах села Зоря, поблизу Татарбунарів та Броски.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Найбільше навантаження нині припадає на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Черги стабільно великі, тому водіям варто закладати додатковий час на перетин кордону.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, як зміняться умови в'їзду до ЄС для українців у 2026 році. Також ми писали, що рішення президента щодо можливості виїзду за кордон для молоді віком до 22 років не позначилося на мобілізаційному потенціалі.