Головна Одеса Затори до Молдови — на трасі Одеса-Рені дуже ускладнений рух

Затори до Молдови — на трасі Одеса-Рені дуже ускладнений рух

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 11:46
Затори на трасі Одеса-Рені 13 грудня: де найбільші черги
Машини в черзі на перетин кордону. Фото: кадр з відео

У суботу, 13 грудня, рух трасою Одеса-Рені у напрямку Молдови та Румунії суттєво ускладнений. Найдовші черги фіксують біля Паланки, Старокозачого та на під’їздах до Рені.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Найскладніша ситуація — на під’їздах до Паланки. У селі Маяки транспорт стоїть як на в’їзд, так і на виїзд. Черги зберігаються і перед транзитною ділянкою, і безпосередньо перед пунктом пропуску. Рух повільний, водії втрачають багато часу.

Затори до Молдови — на трасі Одеса-Рені знову утруднений рух - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На КПП "Старокозаче — Тудора" навантаження поступово збільшується. Ділянки дороги, які ще зранку були вільнішими, позначені на картах жовтим і червоним кольорами. Це означає, що кількість авто зростає, а пропускна спроможність знижується.

Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Окрема проблема — напрямок на Орлівку, адже поромна переправа не працює під час повітряної тривоги. Скупчення транспорту вже утворюються на під’їздах до села. На трасі М-15 затори фіксують біля Сарати, у межах села Зоря, поблизу Татарбунарів та Броски.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Найбільше навантаження нині припадає на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Черги стабільно великі, тому водіям варто закладати додатковий час на перетин кордону. 

Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, як зміняться умови в'їзду до ЄС для українців у 2026 році. Також ми писали, що рішення президента щодо можливості виїзду за кордон для молоді віком до 22 років не позначилося на мобілізаційному потенціалі.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
