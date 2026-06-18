Десант в Крым и проблемы с логистикой РФ: ВМС о нанесении ударов

Пожар в оккупированном Севастополе. Иллюстративное фото: АТЕШ

Оккупационные власти продолжают укреплять оборону Крыма и готовиться к возможным угрозам со стороны Украины. В то же время удары по логистике, военным объектам и транспортным маршрутам постепенно затрудняют снабжение российской группировки на полуострове. Несмотря на это, говорить о масштабных операциях по освобождению Крыма пока рано. Ситуация вокруг полуострова остается сложной и продолжает развиваться.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Десантная операция

В последние дни в СМИ и соцсетях активно распространялись сообщения о возможной высадке украинского десанта в Крыму. В то же время в ВМС подчеркивают, что подобные операции являются одними из самых сложных в современной войне. Для их проведения необходимы совершенно другие условия на фронте, чем существующие сейчас.

"Любые подобные операции проводятся только в ходе полномасштабной общевойсковой операции. И только когда у вас есть успех на суше, когда вы наступаете по фронту, возможны подобные операции. Поэтому на данный момент это точно не актуально", — пояснил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Береговая оборона

Российские войска продолжают укреплять крымское побережье. Особое внимание они уделяют участкам, которые считают наиболее вероятными для возможной высадки десанта. Такие работы продолжаются уже не первый год и регулярно возобновляются. Сам факт их проведения свидетельствует о том, что оккупанты не исключают такого сценария.

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"Они всегда готовят побережье, так называемые десантно-опасные участки. Вы видите, что они расширяют эти укрепления, каждый год их обновляют. Но враг считает эти угрозы реальными", — отметил Плетенчук.

Контроль над морем

Одним из главных препятствий для любых масштабных морских операций остается ситуация в акватории Черного моря. Российская авиация продолжает активно патрулировать этот район и контролировать значительную часть пространства. Из-за этого незаметно приблизиться к крымскому побережью практически невозможно. Именно поэтому военные пока не рассматривают такие сценарии как реалистичные.

"На данный момент Черное море — это большая серая зона, где постоянно присутствует российская авиация. Подойти к берегу незамеченным авиацией, конечно, невозможно. Поэтому пока о подобных операциях точно рано говорить", — подчеркнул пресс-секретарь.

Войска РФ в Крыму

На территории оккупированного Крыма по-прежнему находится значительная российская группировка. Речь идет не только о сухопутных войсках, но и об авиации, подразделениях противовоздушной обороны и морской пехоте. Точная численность военных постоянно меняется из-за ротаций и передислокаций. В то же время полуостров остается одним из крупнейших военных узлов России в регионе.

"Там базируется бригада морской пехоты, которая фактически является дивизией. Это тысячи военнослужащих. Это и аэродромы, и противовоздушная оборона, и вся соответствующая инфраструктура", — рассказал Плетенчук.

Гарнизон полуострова

Помимо регулярных войск, россияне создали в Крыму дополнительные структуры для обороны территории. Они должны обеспечивать защиту военных объектов и реагировать на возможные угрозы. Такие формирования действуют совместно с мобильными огневыми группами и другими подразделениями. За годы оккупации на полуострове была создана масштабная система обороны.

"Гарнизон там есть, его держат для обороны. Это и мобильные огневые группы, и остальные подобные структуры, которые прикрывают всё то, что они там строили с 2014 года. А построили они там довольно много", — заявил представитель ВМС.

Удары по логистике

В последнее время всё больше внимания привлекают удары по транспортным маршрутам, которые использует российская армия. Повреждение мостов, путепроводов и других объектов вынуждает оккупантов искать альтернативные пути снабжения. Это затрудняет перевозку техники, боеприпасов и личного состава. В то же время полностью компенсировать такие потери непросто.

"Они будут пытаться как-то это компенсировать и использовать. Но это уже совсем другая логистика. Качество транспортного сообщения снижается, соответственно снижается и пропускная способность", — пояснил Плетенчук.

Возможные переправы

Если основные маршруты продолжат терять эффективность, российские войска могут искать временные решения. Одним из вариантов могут стать понтонные переправы или другие инженерные сооружения. Однако они не способны полностью заменить полноценные транспортные узлы. Кроме того, использование таких переправ значительно усложняет логистику.

"Сейчас я не могу официально подтвердить масштабы повреждений, но это было бы вполне логично. Это уже совсем другая логистика. Соответственно, снижается пропускная способность", — сказал пресс-секретарь.

Системная кампания

В ВМС считают, что отдельные удары по Крыму не являются случайными или хаотичными действиями. Речь идет о комплексе мер, направленных на ослабление российской группировки. В него входят атаки на системы ПВО, морскую логистику и транспортные маршруты. В результате у оккупантов накапливаются все более серьезные трудности.

"Если в комплексе посмотреть на все те события, которые происходили, то можно увидеть одну линию, которая приводит к тому, что у россиян действительно возникают системные сложности. Но это точно не случайный набор событий", — подчеркнул Плетенчук.

Сухопутный коридор

Важную роль в обеспечении российских войск играет сухопутный маршрут, соединяющий оккупированный Крым с территорией России через захваченные районы юга Украины. Однако эффективность этого коридора зависит от того, насколько безопасным он будет оставаться для перевозок. В случае увеличения потерь его использование может стать менее целесообразным.

"Здесь вопрос в том, когда проблемы будут превышать результативность его использования. Когда потери будут такими, что не будет смысла дальше им пользоваться. А это системная работа, и она тоже не на один день", — отметил представитель ВМС.

Процесс демилитаризации

По мнению военных, события вокруг Крыма следует рассматривать как часть длительного процесса. Работа по военным объектам и логистике оккупантов продолжается, однако делать конкретные прогнозы пока преждевременно. В то же время накопление проблем для российской группировки уже заметно. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от многих факторов на фронте и в тылу.

"Мы с вами наблюдаем, что работа продолжается. И непосредственно по объектам в Крыму, и, в частности, с участием Военно-морских сил. Но это пока очень гипотетично", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские защитники планомерно отрезают оккупированный полуостров от российских поставок. Из-за успешных ударов по мостам и железной дороге захватчики оказались на грани полной логистической блокады. Ситуация с безопасностью вынуждает гражданских россиян массово бежать, а военные вскоре лишатся возможности запускать ракеты.

Также Новини.LIVE писали, что один из главных маршрутов, по которому Россия снабжает свои войска в оккупированном Крыму, остается под ударами ВСУ. Речь идет о районе Чонгара, который с начала полномасштабной войны имеет важное значение для переброски техники, боеприпасов и топлива на юг Украины.