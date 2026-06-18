Десант у Крим та проблеми логістики РФ: ВМС про удари

Пожежа в окупованому Севастополі. Фото ілюстративне: АТЕШ

Окупаційна влада продовжує зміцнювати оборону Криму та готуватися до можливих загроз з боку України. Водночас удари по логістиці, військових об'єктах і транспортних маршрутах поступово ускладнюють забезпечення російського угруповання на півострові. Попри це, говорити про масштабні операції зі звільнення Криму поки зарано. Ситуація навколо півострова залишається складною та продовжує розвиватися.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Десантна операція

Останніми днями у медіа та соцмережах активно поширювалися повідомлення про можливу висадку українського десанту в Криму. Водночас у ВМС наголошують, що подібні операції є одними з найскладніших у сучасній війні. Для їх проведення необхідні зовсім інші умови на фронті, ніж існують зараз.

"Будь-які подібні операції відбуваються лише під час повномасштабної загальновійськової операції. І тільки коли у вас є успіх на суходолі, коли ви наступаєте по фронту, можливі подібні операції. Тому наразі зараз це точно не актуально", — пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Берегова оборона

Російські війська продовжують укріплювати кримське узбережжя. Особливу увагу вони приділяють ділянкам, які вважають найбільш вірогідними для можливої висадки десанту. Такі роботи тривають уже не перший рік і регулярно поновлюються. Сам факт їхнього проведення свідчить, що окупанти не відкидають такого сценарію.

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"Вони завжди готують узбережжя, так звані десантно-небезпечні ділянки. Ви бачите, що вони розбудовують ці фортифікації, щороку їх оновлюють. Але ворог вважає ці загрози дійсними", — зазначив Плетенчук.

Контроль моря

Однією з головних перешкод для будь-яких масштабних морських операцій залишається ситуація в акваторії Чорного моря. Російська авіація продовжує активно патрулювати цей район і контролювати значну частину простору. Через це приховано наблизитися до кримського узбережжя практично неможливо. Саме тому військові поки не розглядають такі сценарії як реалістичні.

"Станом на зараз Чорне море — це велика сіра зона, де постійно присутня російська авіація. Підійти до берега непоміченим авіацією, звісно, неможливо. Тому наразі про подібні операції точно рано говорити", — наголосив речник.

Війська РФ у Криму

На території окупованого Криму продовжує перебувати значне російське угруповання. Йдеться не лише про сухопутні війська, а й про авіацію, підрозділи протиповітряної оборони та морську піхоту. Точна чисельність військових постійно змінюється через ротації та передислокації. Водночас півострів залишається одним із найбільших військових вузлів Росії в регіоні.

"Там базується бригада морської піхоти, яка фактично є дивізією. Це тисячі військовослужбовців. Це і аеродроми, і протиповітряна оборона, і вся відповідна інфраструктура", — розповів Плетенчук.

Гарнізон півострова

Окрім регулярних військ, росіяни створили в Криму додаткові структури для оборони території. Вони мають забезпечувати захист військових об'єктів та реагувати на можливі загрози. Такі формування діють разом із мобільними вогневими групами та іншими підрозділами. За роки окупації на півострові була створена масштабна система оборони.

"Гарнізон там є, його тримають для оборони. Це і мобільні вогневі групи, і решта подібних структур, які прикривають усе те, що вони там розбудовували з 2014 року. А розбудували вони там доволі багато", — заявив речник ВМС.

Удари по логістиці

Останнім часом дедалі більше уваги привертають удари по транспортних маршрутах, які використовує російська армія. Пошкодження мостів, шляхопроводів та інших об'єктів змушує окупантів шукати альтернативні шляхи постачання. Це ускладнює перевезення техніки, боєприпасів та особового складу. Водночас повністю компенсувати такі втрати непросто.

"Вони будуть намагатися якось це скомпенсувати і використовувати. Але це вже зовсім інша логістика. Якість транспортного сполучення зменшується, відповідно зменшується і пропускна спроможність", — пояснив Плетенчук.

Можливі переправи

Якщо основні маршрути продовжать втрачати ефективність, російські війська можуть шукати тимчасові рішення. Одним із варіантів можуть стати понтонні переправи або інші інженерні конструкції. Проте вони не здатні повністю замінити повноцінні транспортні вузли. Крім того, використання таких переправ значно ускладнює логістику.

"Зараз підтвердити не можу офіційно масшати уражень, але це було б цілком логічно. Це вже зовсім інша логістика. Відповідно, зменшується пропускна спроможність", — сказав речник.

Системна кампанія

У ВМС вважають, що окремі удари по Криму не є випадковими або хаотичними діями. Йдеться про комплекс заходів, спрямованих на послаблення російського угруповання. До нього входять атаки на системи ППО, морську логістику та транспортні маршрути. У результаті для окупантів накопичуються дедалі серйозніші труднощі.

"Якщо в комплексі подивитися на всі ті події, які відбувалися, то можна побачити одну лінію, яка приводить до того, що у росіян дійсно виникають системні складнощі. Але це точно не випадковий набір подій", — підкреслив Плетенчук.

Сухопутний коридор

Важливу роль для забезпечення російських військ відіграє сухопутний маршрут, який з'єднує окупований Крим із територією Росії через захоплені райони півдня України. Однак ефективність цього коридору залежить від того, наскільки безпечним він залишатиметься для перевезень. У разі збільшення втрат його використання може стати менш доцільним.

"Тут питання, коли проблеми будуть перевищувати результативність його використання. Коли втрати будуть такими, що не буде сенсу далі ним користуватися. А це системна робота, і вона теж не на один день", — зазначив речник ВМС.

Процес демілітаризації

На думку військових, події навколо Криму варто розглядати як частину тривалого процесу. Робота по військових об'єктах і логістиці окупантів продовжується, однак робити конкретні прогнози поки передчасно. Водночас накопичення проблем для російського угруповання вже помітне. Подальший розвиток ситуації залежатиме від багатьох факторів на фронті та в тилу.

"Ми з вами спостерігаємо, що робота триває. І безпосередньо по об'єктах в Криму, і, зокрема, за участі Військово-морських сил. Але це дуже гіпотетично поки що", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські захисники планомірно відрізають окупований півострів від російського постачання. Через успішні удари по мостах та залізниці загарбники опинилися на межі повної логістичної блокади. Ситуація з безпекою змушує цивільних росіян масово тікати, а військові невдовзі втратять можливість запускати ракети.

Також Новини.LIVE писали, що один із головних маршрутів, через який Росія забезпечує свої війська в окупованому Криму, залишається під ударами ЗСУ. Йдеться про район Чонгара, який від початку повномасштабної війни має важливе значення для перекидання техніки, боєприпасів і пального на південь України.