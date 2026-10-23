Полицейская в кабинете. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе суд вынес приговор государственному регистратору, которая незаконно переоформила на частное лицо два нежилых помещения Селекционно-генетического института. Для этого был использован поддельный договор купли-продажи. Ущерб государственному учреждению превысил 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Поддельный договор

В 2019 году государственный регистратор без законных оснований внесла изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Речь шла о двух нежилых помещениях Селекционно-генетического института Национального центра семеноведения и сортоведения Национальной академии аграрных наук Украины. Недвижимость расположена в Одессе.

Регистратор оформила её на физическое лицо на основании поддельного договора купли-продажи, якобы заключённого с частной фирмой. Однако следователи установили, что этой фирмы не существовало ни на момент оформления имущества в собственность, ни на момент его последующей продажи. В результате незаконных действий государственное научное учреждение понесло убытки на сумму более 800 тысяч гривен.

Приговор суда

В 2021 году следователи завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Дело рассматривалось по статье 362 Уголовного кодекса Украины — о несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе лицом, имеющим право доступа к ней. В октябре 2026 года суд признал регистратора виновной. Ей назначили три года лишения свободы, а также запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления.

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Незаконную регистрацию отменили, а недвижимость вернули в собственность института. Обвинение в суде поддерживала Одесская областная прокуратура. Женщина не признала свою вину. Она имеет право обжаловать приговор в Одесском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его вынесения.

Земельные схемы

В Одесской области начальницу одного из отделов сельского совета подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов за оформление земельного участка в частную собственность. По данным следствия, в прошлом году местный житель арендовал коммунальную землю площадью 0,0988 га для строительства, а впоследствии решил оформить её на себя. Чиновница предложила помощь, убеждая мужчину, что без денег получить участок в собственность не удастся. Мужчина обратился к правоохранителям, которые зафиксировали действия женщины.

Чиновницу задержали после получения всей суммы, а деньги изъяли в качестве вещественных доказательств. Ей сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. Суд поместил её под стражу с возможностью внесения залога в размере более миллиона гривен. Если вину докажут в суде, женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определённые должности на срок до трёх лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного завладения недвижимостью местной жительницы. По данным следствия, государственный регистратор, адвокат и частный нотариус помогли переоформить на подконтрольные компании восемь объектов недвижимости общей стоимостью почти 18 млн грн.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе раскрыли мошенническую схему с завладением квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница лишилась имущества и понесла убытки на миллионы. Подозреваемому грозит длительное лишение свободы.