Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Продаж майна селекційного інституту: в Одесі засудили реєстраторку

Продаж майна селекційного інституту: в Одесі засудили реєстраторку

Ua ru
23 жовтня 2026 13:15
Суд покарав реєстраторку за незаконний продаж майна в Одесі Головне управління Нацполіції Одещини
Поліцкйська в кабінеті. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі суд виніс вирок державній реєстраторці, яка незаконно переоформила на приватну особу два нежитлові приміщення Селекційно-генетичного інституту. Для цього використали підроблений договір купівлі-продажу. Збитки державної установи перевищили 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Реклама

Підроблений договір

У 2019 році державна реєстраторка без законних підстав внесла зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Йшлося про два нежитлові приміщення Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України. Нерухомість розташована в Одесі.

Реєстраторка оформила її на фізичну особу на підставі підробленого договору купівлі-продажу, нібито укладеного з приватною фірмою. Однак слідчі встановили, що цієї фірми не існувало ані на момент оформлення майна у власність, ані на момент його подальшого продажу. Унаслідок незаконних дій державна наукова установа зазнала збитків на понад 800 тисяч гривень.

Вирок суду

У 2021 році слідчі завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Справу розглядали за статтею 362 Кримінального кодексу України — щодо несанкціонованої зміни інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї. У жовтні 2026 року суд визнав реєстраторку винною. Їй призначили три роки позбавлення волі, а також заборонили на три роки обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади й місцевого самоврядування.

Читайте також:

Незаконну реєстрацію скасували, а нерухомість повернули у власність інституту. Обвинувачення в суді підтримувала Одеська обласна прокуратура. Жінка не визнала своєї вини. Вона має право оскаржити вирок в Одеському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення.

Земельні схеми

На Одещині начальницю одного з відділів сільської ради підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів за оформлення земельної ділянки у приватну власність. За даними слідства, торік місцевий житель орендував комунальну землю площею 0,0988 га для будівництва, а згодом вирішив оформити її на себе. Посадовиця запропонувала допомогу, переконуючи чоловіка, що без грошей отримати ділянку у власність не вдасться. Чоловік звернувся до правоохоронців, які задокументували дії жінки.

Посадовицю затримали після отримання всієї суми, а гроші вилучили як речові докази. Їй повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднаному з вимаганням. Суд відправив її під варту з можливістю внесення застави понад мільйон гривень. Якщо провину доведуть у суді, жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки. За даними слідства, державний реєстратор, адвокат і приватний нотаріус допомогли переписати на підконтрольні компанії вісім об'єктів нерухомості загальною вартістю майже 18 млн грн.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.

Одеса суд поліція Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації