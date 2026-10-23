Поліцкйська в кабінеті. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі суд виніс вирок державній реєстраторці, яка незаконно переоформила на приватну особу два нежитлові приміщення Селекційно-генетичного інституту. Для цього використали підроблений договір купівлі-продажу. Збитки державної установи перевищили 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Підроблений договір

У 2019 році державна реєстраторка без законних підстав внесла зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Йшлося про два нежитлові приміщення Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України. Нерухомість розташована в Одесі.

Реєстраторка оформила її на фізичну особу на підставі підробленого договору купівлі-продажу, нібито укладеного з приватною фірмою. Однак слідчі встановили, що цієї фірми не існувало ані на момент оформлення майна у власність, ані на момент його подальшого продажу. Унаслідок незаконних дій державна наукова установа зазнала збитків на понад 800 тисяч гривень.

Вирок суду

У 2021 році слідчі завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Справу розглядали за статтею 362 Кримінального кодексу України — щодо несанкціонованої зміни інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї. У жовтні 2026 року суд визнав реєстраторку винною. Їй призначили три роки позбавлення волі, а також заборонили на три роки обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади й місцевого самоврядування.

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Незаконну реєстрацію скасували, а нерухомість повернули у власність інституту. Обвинувачення в суді підтримувала Одеська обласна прокуратура. Жінка не визнала своєї вини. Вона має право оскаржити вирок в Одеському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення.

Земельні схеми

На Одещині начальницю одного з відділів сільської ради підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів за оформлення земельної ділянки у приватну власність. За даними слідства, торік місцевий житель орендував комунальну землю площею 0,0988 га для будівництва, а згодом вирішив оформити її на себе. Посадовиця запропонувала допомогу, переконуючи чоловіка, що без грошей отримати ділянку у власність не вдасться. Чоловік звернувся до правоохоронців, які задокументували дії жінки.

Посадовицю затримали після отримання всієї суми, а гроші вилучили як речові докази. Їй повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднаному з вимаганням. Суд відправив її під варту з можливістю внесення застави понад мільйон гривень. Якщо провину доведуть у суді, жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки. За даними слідства, державний реєстратор, адвокат і приватний нотаріус допомогли переписати на підконтрольні компанії вісім об'єктів нерухомості загальною вартістю майже 18 млн грн.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.