Проезд в Одессе в сентябре: какие тарифы будут действовать осенью

Люди садятся в маршрутку. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Летом в Одессе подорожал проезд в маршрутках, поэтому в сентябре пассажиры будут продолжать платить по новому тарифу. В этом году изменились и тарифы на автобусные перевозки между Одессой и населенными пунктами области. В то же время в коммунальном электротранспорте цены остаются прежними, а на части социальных маршрутов проезд вообще бесплатный.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить общественный транспорт в сентябре и какие цены установили на популярных пригородных и междугородних направлениях.

Проезд на электротранспорте в Одессе

По состоянию на август стоимость одной поездки в муниципальном электротранспорте составляет 15 гривен. По такому тарифу пассажиры пользуются как трамваями, так и троллейбусами.

Таким образом, в городе действуют следующие расценки:

трамвай — 15 гривен;

троллейбус — 15 гривен.

Отдельную сеть социальных автобусов город использует, в частности, в качестве альтернативы электротранспорту. Их маршруты и графики могут меняться в зависимости от транспортной ситуации, поэтому перед поездкой пассажирам следует проверять актуальное расписание.

Проезд в маршрутках

Самое заметное изменение этим летом коснулось городских маршруток. С 27 июня 2026 года стоимость одной поездки составляет 25 гривен. До повышения пассажиры платили 20 гривен. Новую цену установили после длительных обсуждений с перевозчиками. Они настаивали, что предыдущий тариф уже не покрывал фактических затрат на работу маршрутов. По расчетам перевозчиков, экономически обоснованная стоимость одной поездки должна была составлять от 32 до 45 гривен.

Однако до такого уровня тариф не повысили. Профильная депутатская комиссия Одесского городского совета поддержала компромиссный вариант — 25 гривен за поездку. При этом социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

Как изменились цены на проезд в Одесской области

Подорожание в этом году коснулось не только городского транспорта. С 10 апреля в Одесской области обновили тарифы на внутриобластные автобусные перевозки. В среднем билеты подорожали примерно на 30%.

Изменились, в частности, цены на маршрутах, которыми регулярно пользуются жители пригорода. На автобусе №25 Черноморск — Одесса стоимость поездки выросла с 50 до 65 гривен. На маршруте № 20 Черноморск — Великодолинское билет стоит 30 гривен.

Еще более ощутимым стало подорожание на дальних направлениях юга Одесской области. Поездка Рени — Одесса подорожала с 600 до 780 гривен, то есть сразу на 180 гривен. На направлении Рени — Измаил вместо 150 гривен пассажиры платят 200 гривен.

Подорожала и дорога из Белгорода-Днестровского в областной центр. Билет на автобус Белгород-Днестровский — Одесса подорожал со 160 до 200 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре на официальных платных стоянках города продолжает действовать тариф 30 грн в час. В то же время парковка у моря обходится значительно дороже.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью могут пользоваться электроэнергией вдвое дешевле. Также цена на газ для одесситов не изменится. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" будут платить 7,96 грн за кубометр. Кроме того, в сентябре одесситы продолжат оплачивать вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Единой стоимости для всего города нет: цена зависит от компании, обслуживающей конкретную территорию, а также от того, живет ли человек в многоквартирном или частном доме.