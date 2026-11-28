Маршрутки припаркованы возле Одесского вокзала. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С понедельника, 30 ноября, подорожает проезд в двух маршрутках, связывающих Одессу с Нерубайским. Пассажиры будут платить за поездку уже 50 гривен. Причиной пересмотра тарифа называют увеличение расходов на перевозку. Новая стоимость проезда будет вдвое выше, чем в городских маршрутках Одессы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на объявление, распространенное местными Telegram-каналами.

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Где подорожает проезд

Согласно информации, указанной в объявлении, новый тариф введут на пригородных автобусных маршрутах №84 и №87. Первый соединяет автостанцию "Привоз" в Одессе с жилым массивом НАТИ, второй курсирует от "Привоза" до села Нерубайское.

Объявление о повышении стоимости проезда в пригородных автобусах. Фото: Telegram

Как курсируют маршрутки №84 и №87

Маршрутка №84 связывает автостанцию "Привоз" в Одессе с жилым массивом НАТИ. Автобус следует по улицам Мясоедовской, Косвенной, Парковой, через район Центрального автовокзала, улицу Михаила Грушевского и Киевскую трассу. До НАТИ пассажиры добираются через село Нерубайское .

. Маршрутка №87 также отправляется от автостанции «Привоз», но следует по другому маршруту. Автобус курсирует через Тираспольскую площадь, улицы Нежинскую и Ольгиевскую, Слободку, район онкодиспансера, Кривую Балку, цементный завод и село Усатово.

Стоимость проезда в Одессе

В ноябре стоимость поездки в городских маршрутках Одессы составляет 25 гривен. Последний раз тариф пересматривался 27 июня этого года, тогда проезд подорожал на пять гривен. Перевозчики настаивали на повышении цены до 30 гривен, однако после обсуждения с городскими властями согласовали меньшую сумму. За поездку в трамваях и троллейбусах одесситы платят 15 гривен, а социальными автобусами пользуются бесплатно. В случае остановки электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением город привлекает дополнительные маршрутки, проезд в которых стоит 25 гривен.

Стоимость пригородных перевозок

В этом году в Одесской области уже повышали тарифы на автобусные перевозки между населёнными пунктами. В апреле стоимость билетов выросла в среднем на 30%. Основными причинами стали подорожание топлива, запчастей и электроэнергии. В ноябре стоимость проезда из Одессы в Черноморск составляет 65 гривен, в Белгород-Днестровский — 200 гривен. Значительно больше пассажиры платят за поездки на юг области. В частности, билет из Рени в Одессу стоит 780 гривен.

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Электронный билет в Одессе

В ноябре в Одессе продолжили работу над внедрением электронного билета в общественном транспорте. Город уже определил оператора системы, а сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Точную дату запуска электронной оплаты проезда пока не назвали.

Ранее в Одесской области ввели новую систему оплаты проезда в пригородных электричках. С 22 сентября железнодорожные маршруты разделили на шесть тарифных зон. Стоимость билета зависит от расстояния, которое преодолевает пассажир.

Также мы писали, что на стандартных муниципальных парковках Одессы час стоянки стоит 30 гривен. Для водителей, которые регулярно пользуются платными парковками, предусмотрены абонементы. Месячный абонемент стоит 2 500 гривен, годовой — 22 800 гривен. Платный режим на обычных городских парковках действует ежедневно с 09:00 до 18:00. На парковках КП "Одестранспарксервис" оплата осуществляется безналичным способом.