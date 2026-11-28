Маршрутки припарковані біля Одеського вокзалу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З понеділка, 30 листопада, подорожчає проїзд у двох маршрутках, які сполучають Одесу з Нерубайським. Пасажири платитимуть за поїздку вже 50 гривень. Причиною перегляду тарифу називають збільшення витрат на перевезення. Нова вартість проїзду буде вдвічі вищою, ніж у міських маршрутках Одеси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на оголошення, яке поширили місцеві Telegram-канали.

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Де подорожчає проїзд

За інформацією, зазначеною в оголошенні, новий тариф запровадять на приміських автобусних маршрутах №84 та №87. Перший сполучає автостанцію "Привоз" в Одесі з житловим масивом НАТІ, другий курсує від "Привозу" до села Нерубайське.

Оголошення про підвищення вартості проїзду у приміських автобусах. Фото: Telegram

Як курсують маршрутки №84 та №87

Маршрутка №84 сполучає автостанцію "Привоз" в Одесі із житловим масивом НАТІ. Автобус курсує через вулиці М'ясоїдівську, Косвенную, Паркову, район Центрального автовокзалу, вулицю Михайла Грушевського та Київську трасу. До НАТІ пасажири дістаються через село Нерубайське .

. Маршрутка №87 також відправляється від автостанції "Привоз", але їде іншим шляхом. Автобус курсує через Тираспольську площу, вулиці Ніжинську та Ольгіївську, Слобідку, район онкодиспансеру, Криву Балку, цементний завод та село Усатове.

Вартість проїзду в Одесі

У листопаді вартість поїздки в міських маршрутках Одеси становить 25 гривень. Востаннє тариф переглядали 27 червня цього року, тоді проїзд подорожчав на п'ять гривень. Перевізники наполягали на підвищенні ціни до 30 гривень, однак після обговорення з міською владою погодили меншу суму. За поїздку в трамваях і тролейбусах одесити платять 15 гривень, а соціальними автобусами користуються безкоштовно. У разі зупинки електротранспорту через перебої з електропостачанням місто залучає додаткові маршрутки, проїзд у яких коштує 25 гривень.

Вартість приміських перевезень

Цьогоріч в Одеській області вже підвищували тарифи на автобусні перевезення між населеними пунктами. У квітні вартість квитків зросла в середньому на 30%. Основними причинами стали подорожчання пального, запчастин та електроенергії. У листопаді вартість проїзду з Одеси до Чорноморська становить 65 гривень, до Білгорода-Дністровського — 200 гривень. Значно більше пасажири платять за поїздки на південь області. Зокрема, квиток із Рені до Одеси коштує 780 гривень.

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Електронний квиток в Одесі

У листопаді в Одесі продовжили роботу над запровадженням електронного квитка у громадському транспорті. Місто вже визначило оператора системи, а наразі веде переговори з потенційними інвесторами. Точної дати запуску електронної оплати проїзду поки не назвали.

Раніше на Одещині запровадили нову систему оплати проїзду в приміських електричках. З 22 вересня залізничні маршрути розділили на шість тарифних зон. Вартість квитка залежить від відстані, яку долає пасажир.

Також ми писали, що на стандартних муніципальних майданчиках Одеси година стоянки коштує 30 гривень. Для водіїв, які регулярно користуються платними парковками, передбачені абонементи. Місячний коштує 2 500 гривень, річний — 22 800 гривень. Платний режим на звичайних міських майданчиках діє щодня з 09:00 до 18:00. На парковках КП "Одестранспарксервіс" оплата здійснюється безготівково.