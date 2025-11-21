Пробки на трассе Одесса-Рени 21 ноября: ситуация на границе

Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, в пятницу, 21 ноября, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки. Движение в направлении Молдовы и Румынии замедленное, местами почти остановлено. Водителям стоит заранее планировать время в пути и учитывать возможные задержки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка непосредственно перед границей и на самом КПП. Время ожидания на дороге к границе может достигать почти полтора часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в направлении Орловки после КПП "Орловка" остается затрудненным до самой "Паланки". После пересечения границы с Молдовой задержек и скоплений транспорта нет. Ориентировочное время ожидания на проезд до пункта пропуска на Дунае составляет около 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени остается затрудненным на подъезде к границе с Молдовой, но после прохождения пункта пропуска дорога освобождается, без очередей и задержек. Общее время поездки превышает 4 часа. Водителям доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

