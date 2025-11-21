Затори на трасі Одеса–Рені 21 листопада: ситуація на кордоні

Виїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, у п’ятницю, 21 листопада, на трасі Одеса–Рені утворилися значні затори. Рух у напрямку Молдови та Румунії уповільнений, місцями майже зупинений. Водіям варто заздалегідь планувати час у дорозі та враховувати можливі затримки.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку безпосередньо перед кордоном та на самому КПП. Час очікування на дорозі до кордону може сягати майже півтори години.
Затори до Орлівки
Рух у напрямку Орлівки після КПП "Орлівка" залишається ускладненим до самої "Паланки". Після перетину кордону з Молдовою затримок і скупчень транспорту немає. Орієнтовний час очикування на проїзд до пункту пропуску на Дунаї становить близько 4 годин.
Затори на Рені
Рух у напрямку Рені залишається ускладненим на під’їзді до кордону з Молдовою, але після проходження пункту пропуску дорога звільняється, без черг та затримок. Загальний час поїздки перевищує 4 години. Водіям доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, який вживаний кросовер найкращий. Також ми писали про те, що таке акумулятор AGМ.
Читайте Новини.LIVE!