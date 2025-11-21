Затори на трасі Одеса–Рені 21 листопада: ситуація на кордоні

Авто в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у п’ятницю, 21 листопада, на трасі Одеса–Рені утворилися значні затори. Рух у напрямку Молдови та Румунії уповільнений, місцями майже зупинений. Водіям варто заздалегідь планувати час у дорозі та враховувати можливі затримки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку безпосередньо перед кордоном та на самому КПП. Час очікування на дорозі до кордону може сягати майже півтори години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку Орлівки після КПП "Орлівка" залишається ускладненим до самої "Паланки". Після перетину кордону з Молдовою затримок і скупчень транспорту немає. Орієнтовний час очикування на проїзд до пункту пропуску на Дунаї становить близько 4 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені залишається ускладненим на під’їзді до кордону з Молдовою, але після проходження пункту пропуску дорога звільняється, без черг та затримок. Загальний час поїздки перевищує 4 години. Водіям доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

