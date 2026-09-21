Наркотики в детской игрушке: что обнаружили в СИЗО в Одесской области

Игрушка, в которой обнаружили психотропные вещества. Фото: Государственное бюро расследований

В Измаильском следственном изоляторе в Одесской области раскрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ. К этой схеме был причастен сотрудник учреждения. Запрещенные вещества он прятал в детской игрушке, а во время очередной попытки их обнаружили сотрудники внутреннего контроля. Инспектору уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что обнаружили

Сотрудники ГБР пресекли канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в Измаильский следственный изолятор. Схему раскрыли в рамках спецоперации "Стоп трафик" при содействии СБУ. По данным следствия, к незаконной деятельности был причастен 25-летний инспектор учреждения. Он проносил на территорию СИЗО метадон, каннабис и психотропное вещество PVP.

Укрытие в игрушке

Запрещенные вещества инспектор прятал внутри мягкой детской игрушки. Очередную партию обнаружили при досмотре вещей сотрудники службы внутреннего контроля следственного изолятора.

Что грозит

Инспектору сообщили о подозрении в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Схемы с наркотиками

Ранее правоохранители задержали 19-летнюю жительницу другой области на одном из международных пунктов пропуска в Одесской области. По данным следствия, она пыталась вывезти в соседнюю страну около трех килограммов особо опасного психотропного вещества. Запрещенный товар девушка спрятала в девяти консервных банках из-под тушеной свинины.

Обнаруженное вещество изъяли и направили на экспертизу. Действия 19-летней девушки квалифицировали как покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров по статье 305 Уголовного кодекса Украины. Следствие ведут сотрудники СБУ.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе правоохранители пресекли попытку незаконно доставить наркотики в следственный изолятор. 26-летний предприниматель пытался провезти на территорию СИЗО более 690 капсул, свертков, пакетиков и других емкостей с веществами синтетического и растительного происхождения. Запрещенный товар он перевозил под видом хозяйственной деятельности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе военнослужащий хранил при себе наркотические вещества для личного употребления. Его разоблачили ночью во время проверки на одной из улиц города. Мужчина добровольно сдал запрещенные вещества и признал свою вину. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и вынес обвинительный приговор.