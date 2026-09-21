Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Психотропы в детской игрушке: схема инспектора СИЗО из Одесчины

Психотропы в детской игрушке: схема инспектора СИЗО из Одесчины

Ua ru
21 сентября 2026 14:59
Наркотики в детской игрушке: что обнаружили в СИЗО в Одесской области
Игрушка, в которой обнаружили психотропные вещества. Фото: Государственное бюро расследований

В Измаильском следственном изоляторе в Одесской области раскрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ. К этой схеме был причастен сотрудник учреждения. Запрещенные вещества он прятал в детской игрушке, а во время очередной попытки их обнаружили сотрудники внутреннего контроля. Инспектору уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Реклама

Что обнаружили

Сотрудники ГБР пресекли канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в Измаильский следственный изолятор. Схему раскрыли в рамках спецоперации "Стоп трафик" при содействии СБУ. По данным следствия, к незаконной деятельности был причастен 25-летний инспектор учреждения. Он проносил на территорию СИЗО метадон, каннабис и психотропное вещество PVP.

Укрытие в игрушке

Запрещенные вещества инспектор прятал внутри мягкой детской игрушки. Очередную партию обнаружили при досмотре вещей сотрудники службы внутреннего контроля следственного изолятора.

Что грозит

Инспектору сообщили о подозрении в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Схемы с наркотиками

Ранее правоохранители задержали 19-летнюю жительницу другой области на одном из международных пунктов пропуска в Одесской области. По данным следствия, она пыталась вывезти в соседнюю страну около трех килограммов особо опасного психотропного вещества. Запрещенный товар девушка спрятала в девяти консервных банках из-под тушеной свинины.

Обнаруженное вещество изъяли и направили на экспертизу. Действия 19-летней девушки квалифицировали как покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров по статье 305 Уголовного кодекса Украины. Следствие ведут сотрудники СБУ.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе правоохранители пресекли попытку незаконно доставить наркотики в следственный изолятор. 26-летний предприниматель пытался провезти на территорию СИЗО более 690 капсул, свертков, пакетиков и других емкостей с веществами синтетического и растительного происхождения. Запрещенный товар он перевозил под видом хозяйственной деятельности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе военнослужащий хранил при себе наркотические вещества для личного употребления. Его разоблачили ночью во время проверки на одной из улиц города. Мужчина добровольно сдал запрещенные вещества и признал свою вину. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и вынес обвинительный приговор.

наркотики ГБР Одесская область СИЗО задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации