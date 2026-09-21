Наркотики в дитячій іграшці: що знайшли в СІЗО на Одещині

Іграшка, в якій знайшли психотропи. Фото: Державне бюро розслідувань

В Ізмаїльському слідчому ізоляторі на Одещині викрили канал постачання наркотиків і психотропів. До схеми був причетний працівник установи. Заборонені речовини він ховав у дитячій іграшці, а під час чергової спроби їх виявили працівники внутрішнього контролю. Інспектору вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Реклама

Що знайшли

Працівники ДБР припинили канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до Ізмаїльського слідчого ізолятора. Схему викрили в межах спецоперації "Стоп трафік" за сприяння СБУ. За даними слідства, до незаконної діяльності був причетний 25-річний інспектор установи. Він проносив на територію СІЗО метадон, канабіс і психотропну речовину PVP.

Схованка в іграшці

Заборонені речовини інспектор ховав усередині м’якої дитячої іграшки. Чергову партію виявили під час огляду речей працівники внутрішнього контролю слідчого ізолятора.

Що загрожує

Інспектору повідомили про підозру в незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також:

Схеми з наркотиками

Раніше, правоохоронці затримали 19-річну жительку іншої області на одному з міжнародних пунктів пропуску на Одещині. За даними слідства, вона намагалася вивезти до сусідньої країни близько трьох кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини. Заборонений товар дівчина сховала у дев’яти консервних банках з-під тушкованої свинини.

Виявлену речовину вилучили та направили на експертизу. Дії 19-річної дівчини кваліфікували як замах на контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів за статтею 305 Кримінального кодексу України. Слідство проводять співробітники СБУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронці викривали спробу незаконно доставити наркотики до слідчого ізолятора. 26-річний підприємець намагався провезти на територію СІЗО понад 690 капсул, згортків, пакетиків та інших ємностей із речовинами синтетичного й рослинного походження. Заборонений товар він перевозив під виглядом господарської діяльності.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі військовослужбовець зберігав при собі наркотичні речовини для особистого вживання. Його викрили вночі під час перевірки на одній із вулиць міста. Чоловік добровільно видав заборонені речовини та визнав свою провину. Суд розглянув справу у спрощеному порядку і виніс обвинувальний вирок.