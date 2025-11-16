Техосмотр авто стал обязательным для въезда в Молдову: где получить

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдавской границе заработали новые правила. Теперь без сертификата техосмотра авто не пропустят. Документ стал обязательным для всех водителей, независимо от марки или года машины. Тем, кто его не имеет, придется возвращаться домой.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, путешественникам, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, стоит быть готовыми к новым требованиям. Также мы писали, что в Раду подали законопроект о новых ограничениях для выезда мужчин.