Пробки на трассе Одесса-Рени 29 января: осложнения движения возле границы с Молдовой из-за гололеда

Путь в Молдову затруднен — что происходит на трассе Одесса-Рени
В четверг, 29 января, на трассе Одесса-Рени возникли большие пробки. Самая тяжелая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой, где движение транспорта существенно затруднено. Основными причинами являются неблагоприятные погодные условия. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, пользоваться объездными путями и регулярно следить за состоянием дорог.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" фиксируют серьезные трудности с движением. Пробки наблюдаются возле села Маяки, вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также перед пунктом пропуска на границе с Молдовой. По текущей информации, время в пути составляет около 1 часа 20 минут.
Пробки в направлении Орловки
Дорога к паромной переправе в Орловке пока открыта, движение проходит без пробок и задержек. Однако на подъездах к транзитному пункту с Молдовой наблюдаются осложнения, из-за чего время в пути может превышать четыре часа.
Пробки до Рени
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока нет. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" образовались очереди, из-за чего время в пути может составлять более 4 часов 30 минут. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.
