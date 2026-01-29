Видео
Главная Одесса Путь в Молдову затруднен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Путь в Молдову затруднен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 15:08
Пробки на трассе Одесса-Рени 29 января: осложнения движения возле границы с Молдовой из-за гололеда
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 29 января, на трассе Одесса-Рени возникли большие пробки. Самая тяжелая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой, где движение транспорта существенно затруднено. Основными причинами являются неблагоприятные погодные условия. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, пользоваться объездными путями и регулярно следить за состоянием дорог.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" фиксируют серьезные трудности с движением. Пробки наблюдаются возле села Маяки, вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также перед пунктом пропуска на границе с Молдовой. По текущей информации, время в пути составляет около 1 часа 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Дорога к паромной переправе в Орловке пока открыта, движение проходит без пробок и задержек. Однако на подъездах к транзитному пункту с Молдовой наблюдаются осложнения, из-за чего время в пути может превышать четыре часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока нет. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" образовались очереди, из-за чего время в пути может составлять более 4 часов 30 минут. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, компании Subaru и Toyota представили новые электромобили, которые являются почти идентичными. Также мы писали о том, какие аккумуляторы на авто лучше ставить зимой.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
