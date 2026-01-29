Відео
Головна Одеса Шлях до Молдови ускладнено — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Шлях до Молдови ускладнено — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 15:08
Затори на трасі Одеса-Рені 29 січня: ускладнення руху біля кордону з Молдовою через ожеледицю
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 29 січня, на трасі Одеса–Рені виникли великі затори. Найважча ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух транспорту суттєво ускладнений. Основними причинами є несприятливі погодні умови. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут, користуватися об’їзними шляхами та регулярно слідкувати за станом доріг.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

У напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" фіксують серйозні труднощі з рухом. Затори спостерігаються біля села Маяки, поблизу Нижньодністровського національного парку, а також перед пунктом пропуску на кордоні з Молдовою. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі відкрита, рух проходить без заторів та затримок. Проте на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою спостерігаються ускладнення, через що час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі немає. Водночас на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися черги, через що час у дорозі може становити понад 4 години 30 хвилин. Також існує альтернативний маршрут, який майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, компанії Subaru та Toyota представили нові електромобілі, які є майже ідентичними. Також ми писали про те, які акумулятори на авто краще ставити взимку.

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
