ПВО Одесчины под давлением: Россия меняет тактику атак

ПВО Одесчины под давлением: Россия меняет тактику атак

Дата публикации 31 марта 2026 15:15
ПВО Одесской области под давлением: Россия меняет тактику атак
Обезвреженный Шахед над Украиной. Фото иллюстративное: Александр Федиенко

Враг постоянно меняет подходы к воздушным атакам, пытаясь адаптироваться к украинской обороне. Сейчас зафиксирован переход к стратегии истощения ПВО, что особенно заметно на примере Одесской области. Кроме того, в Украине отмечена новая тактика — использование беспилотников, способных нести на себе макеты авиационных ракет.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Тактика "малых порций"

В последнее время тактика обстрелов Одесской области существенно трансформировалась в сторону точечного, но постоянного давления. Вместо одномоментного пуска большого количества целей, противник начал применять метод мелких волн, запуская всего по несколько единиц с определенным интервалом. Такие дробные пуски заставляют украинские системы ПВО находиться в состоянии непрерывной боевой готовности, истощая как боекомплект, так и расчеты. Враг сознательно использует маневрирование над акваторией Черного моря и низкие высоты, чтобы оставаться незамеченным для радаров как можно дольше.

"Мы видим, что враг в Одесской области перешел к тактике террора малыми группами. Запуская по два-три дрона, они пытаются держать наши силы в постоянном напряжении и высчитывать алгоритмы работы ПВО, чтобы в конце концов найти слабое место в обороне города и портовой инфраструктуры", — отметил Братчук.

Провал Бендеролей

Подобные эксперименты враг проводил и раньше, когда массово запускали "бандероли" по южным регионам Украины. Когда украинские силы начали сбивать эти дроны, враг вынужден был менять стратегию и искать новые приемы.

"Тактика постоянно меняется, и каждый новый эксперимент получает свой ответ. Враг экспериментирует, а мы отрабатываем контрмеры и маршруты реагирования", — добавил Сергей Братчук.

Ракеты на дронах

Сегодня враг продолжает искать новые способы воздействия на ПВО, но украинские военные адаптируются и реагируют на каждое изменение в тактике. Россияне запускают дроны с фальшивыми макетами, меняют маршруты полета и проводят эксперименты, чтобы отвлечь украинские силы.

"Враг запускает дроны и макеты ракет, меняет маршруты, чтобы отвлечь наши силы. Мы также учимся на этих атаках и отрабатываем контрмеры", — сообщил спикер.

Как сообщали Новини.LIVE, что количество погибших в результате удара дронов по Одессе 28 марта увеличилось. В больнице умер один из пострадавших, за жизнь которого медики боролись несколько дней. Всего из-за этого обстрела погибли трое жителей города, еще 14 человек получили травмы.

Также Новини.LIVE писали, 31 марта российские дроны атаковали Одессу. Под удар попал жилой сектор города. Повреждена многоэтажка и есть пострадавший. Правоохранители открыли уголовное производство.

Одесса Одесская область обстрелы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
