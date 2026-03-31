ППО Одещини під тиском: Росія змінює тактику атак

Знешкоджений Шахед над Україною. Фото ілюстративне: Олександр Федієнко

Ворог постійно змінює підходи до повітряних атак, намагаючись адаптуватися до української оборони. Наразі зафіксовано перехід до стратегії виснаження ППО, що особливо помітно на прикладі Одещини. Крім того, в Україні відзначено нову тактику — використання безпілотників, що здатні нести на собі макети авіаційних ракет.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Тактика "малих порцій"

Останнім часом тактика обстрілів Одеської області суттєво трансформувалася в бік точкового, але постійного тиску. Замість одномоментного пуску великої кількості цілей, противник почав застосовувати метод дрібних хвиль, запускаючи всього по декілька одиниць з певним інтервалом. Такі дробові пуски змушують українські системи ППО перебувати в стані безперервної бойової готовності, виснажуючи як боєкомплект, так і розрахунки. Ворог свідомо використовує маневрування над акваторією Чорного моря та низькі висоти, щоб залишатися непоміченим для радарів якомога довше.

"Ми бачимо, що ворог на Одещині перейшов до тактики терору малими групами. Запускаючи по два-три дрони, вони намагаються тримати наші сили в постійній напрузі та вираховувати алгоритми роботи ППО, щоб зрештою знайти слабке місце в обороні міста та портової інфраструктури", — зауважив Братчук.

Провал Бендеролей

Подібні експерименти ворог проводив і раніше, коли масово запускали "бандеролі" по південних регіонах України. Коли українські сили почали збивати ці дрони, ворог змушений був змінювати стратегію і шукати нові прийоми.

"Тактика постійно змінюється, і кожен новий експеримент отримує свою відповідь. Ворог експериментує, а ми відпрацьовуємо контрзаходи та маршрути реагування", — додав Сергій Братчук.

Ракети на дронах

Сьогодні ворог продовжує шукати нові способи впливу на ППО, але українські військові адаптуються і реагують на кожну зміну у тактиці. Росіяни запускають дрони з фальшивими макетами, змінюють маршрути польоту та проводять експерименти, щоб відволікти українські сили.

"Ворог запускає дрони і макети ракет, змінює маршрути, щоб відволікти наші сили. Ми також навчаємося на цих атаках і відпрацьовуємо контрзаходи", — повідомив речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, що кількість загиблих внаслідок удару дронів по Одесі 28 березня збільшилася. У лікарні помер один із постраждалих, за життя якого медики боролися кілька днів. Загалом через цей обстріл загинули троє мешканців міста, ще 14 людей отримали травми.

Також Новини.LIVE писали, 31 березня російські дрони атакували Одесу. Під удар потрапив житловий сектор міста. Пошкоджено багатоповерхівку та є постраждалий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.