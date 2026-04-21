Работа электротранспорта в Одессе сегодня: расписание маршрутов
В Одессе сегодня продолжает работать электротранспорт и бесплатные социальные автобусы. Интервалы движения составляют от 15 до 35 минут. Город оставляет доступными четыре социальных маршрута для пассажиров. В то же время возможны задержки из-за дорожной ситуации и технических причин.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Работа электротранспорта
Сегодня, 20 апреля, в Одессе продолжает работать электротранспорт, однако с увеличенными интервалами. В среднем транспорт приходится ждать от 15 до 35 минут. Это связано с текущей нагрузкой на сеть и дорожными условиями. Сейчас работают сразу несколько трамвайных маршрутов, которые соединяют разные районы города.
В частности, курсируют трамваи:
- №5 "Аркадия — Автовокзал",
- №7 "Херсонский сквер — 11 станция Люстдорфской дороги",
- №10 "И. Рабина — площадь Старосенная",
- №11 "площадь Старосенная — площадь Алексеевская",
- №12 "Херсонский сквер — Слободской рынок",
- №15 "площадь Алексеевская — Слободской рынок",
- №17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана",
- №21 "площадь Тираспольская — Застава-2"
- №28 "парк Шевченко — улица Пастера".
Также постепенно восстанавливается движение троллейбусов. На маршрутах работают троллейбусы:
- №3 "парк Шевченко — Застава-1",
- №7 "улица Архитекторская — улица Новосельского",
- №9 "Инглези — улица Ришельевская",
- №10 "Инглези — улица Приморская"
- №12 "улица Архитекторская — Центральный аэропорт".
Социальные автобусы
Параллельно в городе работают социальные бесплатные автобусы. Они курсируют по четырем направлениям и соединяют ключевые районы города. Графики движения предусматривают рейсы с утра до вечера, однако интервалы на разных маршрутах отличаются.
- Маршрут С2 соединяет железнодорожный вокзал с улицей Семена Палия и имеет более 15 отправлений в каждом направлении в течение дня.
- Маршрут С3 курсирует между улицами Рихтера и Дегтярной с регулярными рейсами утром и после обеда.
- С4 соединяет Тираспольское шоссе с центром города, часть автобусов направляется к Западному кладбищу.
- Отдельно работает маршрут, вместо троллейбуса №8, который обеспечивает стабильное сообщение между Суперфосфатным заводом и железнодорожным вокзалом. Он имеет плотный график и курсирует в течение всего дня.
В горсовете отмечают, что расписание движения является ориентировочным. Задержки возможны из-за пробок, погодных условий или технических неисправностей транспорта. Пассажирам советуют учитывать это при планировании поездок.
Справка для пассажиров
Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе по телефонам (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77 в будни с 08:00 до 20:00.
