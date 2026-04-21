Работа электротранспорта в Одессе сегодня: расписание маршрутов

Одесский трамвай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня продолжает работать электротранспорт и бесплатные социальные автобусы. Интервалы движения составляют от 15 до 35 минут. Город оставляет доступными четыре социальных маршрута для пассажиров. В то же время возможны задержки из-за дорожной ситуации и технических причин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Работа электротранспорта

Сегодня, 20 апреля, в Одессе продолжает работать электротранспорт, однако с увеличенными интервалами. В среднем транспорт приходится ждать от 15 до 35 минут. Это связано с текущей нагрузкой на сеть и дорожными условиями. Сейчас работают сразу несколько трамвайных маршрутов, которые соединяют разные районы города.

В частности, курсируют трамваи:

№5 "Аркадия — Автовокзал",

№7 "Херсонский сквер — 11 станция Люстдорфской дороги",

№10 "И. Рабина — площадь Старосенная",

№11 "площадь Старосенная — площадь Алексеевская",

№12 "Херсонский сквер — Слободской рынок",

№15 "площадь Алексеевская — Слободской рынок",

№17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана",

№21 "площадь Тираспольская — Застава-2"

№28 "парк Шевченко — улица Пастера".

Также постепенно восстанавливается движение троллейбусов. На маршрутах работают троллейбусы:

№3 "парк Шевченко — Застава-1",

№7 "улица Архитекторская — улица Новосельского",

№9 "Инглези — улица Ришельевская",

№10 "Инглези — улица Приморская"

№12 "улица Архитекторская — Центральный аэропорт".

Социальные автобусы

Параллельно в городе работают социальные бесплатные автобусы. Они курсируют по четырем направлениям и соединяют ключевые районы города. Графики движения предусматривают рейсы с утра до вечера, однако интервалы на разных маршрутах отличаются.

Маршрут С2 соединяет железнодорожный вокзал с улицей Семена Палия и имеет более 15 отправлений в каждом направлении в течение дня.

Маршрут С3 курсирует между улицами Рихтера и Дегтярной с регулярными рейсами утром и после обеда.

С4 соединяет Тираспольское шоссе с центром города, часть автобусов направляется к Западному кладбищу.

Отдельно работает маршрут, вместо троллейбуса №8, который обеспечивает стабильное сообщение между Суперфосфатным заводом и железнодорожным вокзалом. Он имеет плотный график и курсирует в течение всего дня.

В горсовете отмечают, что расписание движения является ориентировочным. Задержки возможны из-за пробок, погодных условий или технических неисправностей транспорта. Пассажирам советуют учитывать это при планировании поездок.

Справка для пассажиров

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе по телефонам (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77 в будни с 08:00 до 20:00.

Как сообщали Новини.LIVE, один из самых проблемных мостов Одессы готовят к большой реконструкции. Правительство Японии предоставит финансовую и техническую помощь для подготовки ремонта Ивановского путепровода. На первом этапе речь идет о 10 миллионах долларов на предпроектные исследования.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.