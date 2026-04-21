Відео

Головна Одеса Робота електротранспорту в Одесі сьогодні: розклад маршрутів

Робота електротранспорту в Одесі сьогодні: розклад маршрутів

Дата публікації: 21 квітня 2026 09:19
Робота електротранспорту в Одесі сьогодні: розклад маршрутів
Одеський трамвай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні продовжує працювати електротранспорт і безкоштовні соціальні автобуси. Інтервали руху становлять від 15 до 35 хвилин. Місто залишає доступними чотири соціальні маршрути для пасажирів. Водночас можливі затримки через дорожню ситуацію та технічні причини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Робота електротранспорту

Сьогодні, 20 квітня, в Одесі продовжує працювати електротранспорт, однак із збільшеними інтервалами. У середньому транспорт доводиться чекати від 15 до 35 хвилин. Це пов’язано з поточним навантаженням на мережу та дорожніми умовами. Наразі працюють одразу кілька трамвайних маршрутів, які з’єднують різні райони міста.

Зокрема, курсують трамваї:

  • №5 "Аркадія — Автовокзал",
  • №7 "Херсонський сквер — 11 станція Люстдорфської дороги",
  • №10 "І. Рабіна — площа Старосінна",
  • №11 "площа Старосінна — площа Олексіївська",
  • №12 "Херсонський сквер — Слобідський ринок",
  • №15 "площа Олексіївська — Слобідський ринок",
  • №17 "Куликове поле — 11 станція Великого Фонтану",
  • №21 "площа Тираспольська — Застава-2"
  • №28 "парк Шевченка — вулиця Пастера".

Також поступово відновлюється рух тролейбусів. На маршрутах працюють тролейбуси:

  • №3 "парк Шевченка — Застава-1",
  • №7 "вулиця Архітекторська — вулиця Новосельського",
  • №9 "Інглезі — вулиця Рішельєвська",
  • №10 "Інглезі — вулиця Приморська"
  • №12 "вулиця Архітекторська — Центральний аеропорт".

Соціальні автобуси

Паралельно в місті працюють соціальні безкоштовні автобуси. Вони курсують за чотирма напрямками та з’єднують ключові райони міста. Графіки руху передбачають рейси з ранку до вечора, однак інтервали на різних маршрутах відрізняються.

  • Маршрут С2 сполучає залізничний вокзал із вулицею Семена Палія та має понад 15 відправлень у кожному напрямку протягом дня.
  • Маршрут С3 курсує між вулицями Ріхтера та Дігтярною з регулярними рейсами вранці та після обіду.
  • С4 з’єднує Тираспольське шосе з центром міста, частина автобусів прямує до Західного цвинтаря.
  • Окремо працює маршрут, замість тролейбуса №8, який забезпечує стабільне сполучення між Суперфосфатним заводом і залізничним вокзалом. Він має щільний графік і курсує протягом усього дня.

У міськраді зазначають, що розклад руху є орієнтовним. Затримки можливі через затори, погодні умови або технічні несправності транспорту. Пасажирам радять враховувати це під час планування поїздок.

Довідка для пасажирів

Додаткову інформацію можна отримати в диспетчерській службі за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77 у будні з 08:00 до 20:00.

Як повідомляли Новини.LIVE, один із найпроблемніших мостів Одеси готують до великої реконструкції. Уряд Японії надасть фінансову та технічну допомогу для підготовки ремонту Іванівського шляхопроводу. На першому етапі йдеться про 10 мільйонів доларів на передпроєктні дослідження.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Одеса трамвай тролейбуси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
