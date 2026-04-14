В Одесі один із трамваїв не вийшов на лінію: робота транспорту

Одеський трамвай.

В Одесі тимчасово не працює трамвай №10, який курсує від вулиці Іцхака Рабіна до залізничного вокзалу. Причина — технічні несправності. Замість трамвая на маршруті запустили безкоштовний автобус. Також у місті 14 квітня проводять дорожні ремонти, що може вплинути на рух транспорту.

Одеська міська рада.

Заміна трамвая

Трамвайний маршрут №10 наразі призупинено. Його повністю замінив соціальний автобус, який курсує за тим самим напрямком. Відправлення від вул. Іцхака Рабіна: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Відправлення від залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Автобус працює безкоштовно та повністю повторює схему руху трамвая.

Який транспорт працює

Попри зупинку трамвая №10, інші маршрути електротранспорту в Одесі продовжують курсувати. Містом їздять трамваї №5, №7, №11, №12, №15, №17, №21 та №28. Тролейбусний рух також збережено. На лінії виходять маршрути №3, №7 (зі змінами), №9, №10 та №12 (зі змінами). Вони забезпечують сполучення між основними районами міста.

Окрім цього, в Одесі курсують безкоштовні соціальні автобуси. Маршрут С2 з’єднує залізничний вокзал із вулицею Семена Палія та працює з ранку до вечора з інтервалом 30–60 хвилин. Автобус С3 їздить від вулиці Ріхтера до Дігтярної приблизно кожні пів години. Маршрут С4 курсує між Тираспольським шосе та Дігтярною, частина рейсів прямує до Західного кладовища. Також працює заміна тролейбусу №8 "Суперфосфатний завод – Залізничний вокзал", який залишається одним із найчастіших — інтервал руху становить близько 15–25 хвилин.

Ремонт доріг

14 квітня в Одесі ремонтують дороги та тротуари одразу на кількох вулицях. Через це можливі ускладнення руху. Роботи тривають на таких ділянках:

вул. Решата Аметова

вул. Південна

проїзд до Овідіопольської дороги

просп. Князя Володимира Великого

вул. Академіка Заболотного

перехрестя Наливна — Ганса Германа

вул. Святослава Ріхтера

перехрестя Інглезі — Небесної сотні — Комарова

вул. Сім’ї Глодан

вул. Левітана

Фонтанська дорога

Водіям і пішоходам радять враховувати ці зміни та планувати маршрут заздалегідь.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Також Новини.LIVE писали, що жителям Чорноморська доведеться платити більше за поїздки у приміському транспорті. Перевізники підвищують тарифи одразу на кількох популярних маршрутах. Нові ціни почнуть діяти вже з 15 квітня. Подорожчання пояснюють зростанням витрат на перевезення.