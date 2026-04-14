В Одессе один из трамваев не вышел на линию: работа транспорта

В Одессе временно не работает трамвай №10, который курсирует от улицы Ицхака Рабина до железнодорожного вокзала. Причина — технические неисправности. Вместо трамвая на маршруте запустили бесплатный автобус. Также в городе 14 апреля проводят дорожные ремонты, что может повлиять на движение транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Замена трамвая

Трамвайный маршрут №10 в настоящее время приостановлен. Его полностью заменил социальный автобус, который курсирует по тому же направлению. Отправление от ул. Ицхака Рабина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Отправление от железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Автобус работает бесплатно и полностью повторяет схему движения трамвая.

Какой транспорт работает

Несмотря на остановку трамвая №10, другие маршруты электротранспорта в Одессе продолжают курсировать. По городу ездят трамваи №5, №7, №11, №12, №15, №17, №21 и №28. Троллейбусное движение также сохранено. На линии выходят маршруты №3, №7 (с изменениями), №9, №10 и №12 (с изменениями). Они обеспечивают сообщение между основными районами города.

Кроме этого, в Одессе курсируют бесплатные социальные автобусы. Маршрут С2 соединяет железнодорожный вокзал с улицей Семена Палия и работает с утра до вечера с интервалом 30-60 минут. Автобус С3 ездит от улицы Рихтера до Дегтярной примерно каждые полчаса. Маршрут С4 курсирует между Тираспольским шоссе и Дегтярной, часть рейсов направляется к Западному кладбищу. Также работает замена троллейбуса №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал", который остается одним из самых частых — интервал движения составляет около 15-25 минут.

Ремонт дорог

14 апреля в Одессе ремонтируют дороги и тротуары сразу на нескольких улицах. Из-за этого возможны осложнения движения. Работы продолжаются на таких участках:

ул. Решата Аметова

ул. Южная

проезд к Овидиопольской дороге

просп. Князя Владимира Великого

ул. Академика Заболотного

перекресток Наливная — Ганса Германа

ул. Святослава Рихтера

перекресток Инглези — Небесной сотни — Комарова

ул. Семьи Глодан

ул. Левитана

Фонтанская дорога

Водителям и пешеходам советуют учитывать эти изменения и планировать маршрут заранее.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Также Новини.LIVE писали, что жителям Черноморска придется платить больше за поездки в пригородном транспорте. Перевозчики повышают тарифы сразу на нескольких популярных маршрутах. Новые цены начнут действовать уже с 15 апреля. Подорожание объясняют ростом расходов на перевозки.