Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Работа на критическом предприятии: стоимость отсрочки в Одессе

Работа на критическом предприятии: стоимость отсрочки в Одессе

Ua ru
12 ноября 2026 11:11
В Одессе раскрыли схему выезда за границу под видом командировки Главное управление Национальной полиции Одесской области
Задержание мужчины. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе задержали мужчину, который за 5 500 долларов обещал военнообязанному помочь избежать мобилизации. За эту сумму он предлагал трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры с бронированием и последующим командированием за границу. Подозреваемого задержали во время получения денег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Реклама

Схема с бронированием

По данным следствия, незаконную деятельность организовал 31-летний житель Одессы. Он искал военнообязанных мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагал им помощь за 5 500 долларов. В частности, во время встречи со знакомым мужчиной фигурант предложил ему трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры. Там мужчина должен был получить отсрочку от мобилизации, а впоследствии отправиться за границу в служебную командировку.

Выполнение обещания подозреваемый якобы гарантировал благодаря влиянию на людей, уполномоченных принимать соответствующие решения.

Что грозит

Правоохранители задержали одессита во время получения 5 500 долларов от мужчины. Деньги изъяли и приобщили к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен. За это преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Подобные случаи

Еще один случай незаконного выезда за границу раскрыли в Одессе. Тогда организатором схемы оказался 27-летний военнослужащий. За 6 000 долларов он обещал помочь одессичанину попасть в непризнанное Приднестровье. Чтобы проехать блокпосты, мужчину спрятали в специально оборудованном отсеке багажника внедорожника. Впоследствии военный довез его до приграничного населенного пункта, указал маршрут для самостоятельного пересечения границы и получил деньги. Однако сразу после этого его задержали правоохранители.

Военнослужащему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. По данным следствия, мужчину спрятали в специально оборудованном тайнике в полуприцепе грузовика, а за выезд в Молдову он должен был заплатить 7 500 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в суд было направлено дело в отношении трех сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.

Одесса Новости Одессы мобилизация бронирование задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации