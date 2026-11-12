Задержание мужчины. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе задержали мужчину, который за 5 500 долларов обещал военнообязанному помочь избежать мобилизации. За эту сумму он предлагал трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры с бронированием и последующим командированием за границу. Подозреваемого задержали во время получения денег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Схема с бронированием

По данным следствия, незаконную деятельность организовал 31-летний житель Одессы. Он искал военнообязанных мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагал им помощь за 5 500 долларов. В частности, во время встречи со знакомым мужчиной фигурант предложил ему трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры. Там мужчина должен был получить отсрочку от мобилизации, а впоследствии отправиться за границу в служебную командировку.

Выполнение обещания подозреваемый якобы гарантировал благодаря влиянию на людей, уполномоченных принимать соответствующие решения.

Что грозит

Правоохранители задержали одессита во время получения 5 500 долларов от мужчины. Деньги изъяли и приобщили к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен. За это преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Подобные случаи

Еще один случай незаконного выезда за границу раскрыли в Одессе. Тогда организатором схемы оказался 27-летний военнослужащий. За 6 000 долларов он обещал помочь одессичанину попасть в непризнанное Приднестровье. Чтобы проехать блокпосты, мужчину спрятали в специально оборудованном отсеке багажника внедорожника. Впоследствии военный довез его до приграничного населенного пункта, указал маршрут для самостоятельного пересечения границы и получил деньги. Однако сразу после этого его задержали правоохранители.

Военнослужащему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. По данным следствия, мужчину спрятали в специально оборудованном тайнике в полуприцепе грузовика, а за выезд в Молдову он должен был заплатить 7 500 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в суд было направлено дело в отношении трех сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.