Затримання чоловіка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі затримали чоловіка, який за 5 500 доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти уникнути мобілізації. За цю суму він пропонував працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури з бронюванням і подальшим відрядженням за кордон. Підозрюваного затримали під час отримання грошей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Схема з бронюванням

За даними слідства, незаконну діяльність організував 31-річний житель Одеси. Він шукав військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонував їм допомогу за 5 500 доларів. Зокрема, під час зустрічі зі знайомим чоловіком фігурант запропонував йому працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури. Там чоловік мав отримати бронювання від мобілізації, а згодом вирушити за кордон у службове відрядження.

Виконання обіцянки підозрюваний нібито гарантував завдяки впливу на людей, які уповноважені ухвалювати відповідні рішення.

Що загрожує

Правоохоронці затримали одесита під час отримання 5 500 доларів від чоловіка. Гроші вилучили та долучили до матеріалів справи як речові докази. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 266 тисяч гривень. За цей злочин чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Подібні випадки

Інший випадок незаконного виїзду за кордон викрили в Одесі. Тоді організатором схеми виявився 27-річний військовослужбовець. За 6 000 доларів він обіцяв допомогти одеситу потрапити до невизнаного Придністров’я. Щоб проїхати блокпости, чоловіка сховали у спеціально облаштованому відсіку багажника позашляховика. Згодом військовий довіз його до прикордонного населеного пункту, дав маршрут для самостійного переходу кордону та отримав гроші. Однак одразу після цього його затримали правоохоронці.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними слідства, чоловіка сховали у спеціально облаштованому тайнику в напівпричепі вантажівки, а за виїзд до Молдови він мав заплатити 7 500 доларів.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.