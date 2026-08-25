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Главная Одесса Работа российского порта Новороссийска парализована: атаки ВСУ

Работа российского порта Новороссийска парализована: атаки ВСУ

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 09:29
Порт Новороссийска сократил отгрузки после ударов
Новороссийский порт. Иллюстративное фото: российские СМИ

Украина неоднократно наносила удары по российскому порту в Новороссийске, что повлияло на его работу. Из-за этих ударов объемы отгрузок резко сократились. Это создает проблемы для экономики РФ и её способности полноценно использовать портовую инфраструктуру.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Работа порта

Работа портового комплекса Новороссийска пока остается на минимальном уровне. Отгрузки значительно сократились, а показатели могут быть близки к нулевым. По словам пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, он не готов назвать точные цифры относительно нынешних объемов отгрузок. В то же время последние данные, которые он видел, свидетельствовали об очень низких показателях — фактически ноль или единица.

"С отгрузками там тоже всё очень печально для россиян", — отметил Плетенчук.

Восстановление порта

Отметим, ранее экономист Иван Ус рассказал, чтонаибольшие повреждения после атак получил терминал в Новороссийске. По его оценке, восстановление поврежденной портовой инфраструктуры может занять не менее полугода. В то же время сроки могут быть более длительными, если по объектам будут наноситься новые удары. По словам Уса, повреждения российских портов могут оказать длительное влияние на морской экспорт РФ.

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Как сообщали Новини.LIVE, Черноморский флот России больше не выполняет те задачи, ради которых его создавали. Большинство боевых кораблей укрывается в Новороссийске, а попытки восстановить флот регулярно срываются украинскими ударами. Кремль удерживает его в Чёрном море преимущественно по политическим причинам.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины провели масштабную атаку на военную базу и портовую инфраструктуру России в Новороссийске. В результате операции были поражены три военных корабля Черноморского флота РФ. Среди них — два носителя крылатых ракет «Калибр». Также под удар попали российская РЛС, причалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Черное море Новости Одессы атака Дмитрий Плетенчук Новоросийск порт
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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