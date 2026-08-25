Порт Новоросійська скоротив відвантаження після ударів

Новоросійський порт. Ілюстративне фото: росЗМІ

Україна неодноразово атакувала російський порт у Новоросійську, що вплинуло на його роботу. Через удари відвантаження різко скоротилися. Це створює проблеми для економіки РФ та її спроможності повноцінно використовувати портову інфраструктуру.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама

Робота порту

Робота портового комплексу Новоросійська наразі залишається на мінімальному рівні. Відвантаження значно зменшилися, а показники можуть бути близькими до нульових. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, він не готовий назвати точні цифри щодо нинішніх обсягів відвантажень. Водночас останні дані, які він бачив, свідчили про дуже низькі показники — фактично нуль або одиницю.

"З відвантаженням там теж усе дуже сумно для росіян", — зазначив Плетенчук.

Відновлення порту

Зазначимо, раніше економіст Іван Ус розповів, що найбільше пошкоджень після атак зазнав термінал у Новоросійську. За його оцінкою, відновлення пошкодженої портової інфраструктури може тривати щонайменше пів року. Водночас терміни можуть бути довшими, якщо по об’єктах відбуватимуться нові удари. За словами Уса, пошкодження російських портів можуть мати тривалий вплив на морський експорт РФ.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, Чорноморський флот Росії більше не виконує ті завдання, заради яких його створювали. Більшість бойових кораблів переховується в Новоросійську, а спроби відновити флот регулярно зривають українські удари. Кремль утримує його в Чорному морі переважно з політичних причин.

Також Новини.LIVE писали, що сили оборони України провели масштабну атаку по військовій базі та портовій інфраструктурі Росії в Новоросійську. Унаслідок операції уражено три військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Серед них — два носії крилатих ракет "Калібр". Також під удар потрапили російська РЛС, причали та об’єкти нафтової інфраструктури.