Ракетная опасность – в Одессе и области объявлена воздушная тревога

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Воздушная тревога раздается второй раз на территории Одессы и Одесской области сегодня, 29 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения и ракете в направлении города.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Мониторинговые каналы сообщают о вражеской ракете, направляющейся в Одессу.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где звучит воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит во многих областях Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что на сегодня, 29 марта, враг остается присутствующим в акватории Черного моря. На боевой рейд вышла субмарина, создающая угрозу обстрелов .